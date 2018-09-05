В интервью службе новостей ERR Михкельсон заявил в том числе и о необходимости нормального диалога с Россией.

Михкельсон не видит проблемы в том, что ранее он был членом консервативной IRL, а теперь присоединяется к либеральной Партии реформ.

По его словам, в ближайшие полгода он в первую очередь намерен работать над тем, чтобы показать на выборах хороший результат.