Председатель парламентской комиссии по иностранным делам, более года назад покинувший ряды IRL и являющийся независимым депутатом Рийгикогу Марко Михкельсон объявил во вторник о решении вступить в ряды реформистов. 48-летний Михкельсон заявил, что будет баллотироваться на предстоящих в марте парламентских выборах по спискам этой партии в Харюском и Рапласком уездах, сообщает rus.err.ee.
© Reuters/Scanpix

В интервью службе новостей ERR Михкельсон заявил в том числе и о необходимости нормального диалога с Россией.

Михкельсон не видит проблемы в том, что ранее он был членом консервативной IRL, а теперь присоединяется к либеральной Партии реформ.

По его словам, в ближайшие полгода он в первую очередь намерен работать над тем, чтобы показать на выборах хороший результат.

rus.delfi.ee
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