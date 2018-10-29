Как сообщают мировые СМИ, Альфред Йекатом, представляющий город Мбаики, попытался напасть на коллегу, а при попытке скрыться начал стрелять. Полиция задержала стрелка до выхода из здания. По имеющимся данным, никто не пострадал.

На понедельник были назначены выборы нового главы парламента после отстранения представляющего мусульман Карима Мекассуа. Известно, что Йекатом ранее возглавлял христианские вооруженные формирования "Антибалака".

Вооруженные столкновения в ЦАР между христианами (около 80% населения) и мусульманами (15%) начались в марте 2013 года после свержения мусульманской коалицией "Селека" президента Франсуа Бозизе.