Супруг Поклонской, юрист Иван Соловьев, который присутствовал на презентации книги, заявил, что к ним обратились предприниматели, которые хотят "сделать серию продукции" под брендом "Няш-мяш", "но не зарабатывать на этом".

"Я очень оптимистично настроена к этой идее. Этот бренд заслуженно мною выстрадан. Вначале я очень переживала по поводу "Няш-мяш". Но потом поняла, что надо уметь шутить. "Няш-мяш" – это стопроцентно крымский бренд. Это символ Крыма – "Няш-мяш. Крым наш". А часть вторая – это "Няш-мяш. Киев наш", – цитирует Поклонскую "Крыминформ".

По словам Соловьева, под брендом "Няш-мяш" могут выпускаться только "качественные крымские товары".

"Есть традиционно крымские продукты, которыми Крым славится... Мы же не будем водку делать", – заявил Соловьев.

Ранее стало известно, что Поклонская стала лицом косметики "Крымская роза".

До аннексии Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. Она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в России и на аннексированном полуострове.

Ныне Поклонская депутат Государственной думы России. Она была избрана в парламент на выборах, которые устроила Москва на полуострове. Украина и Запад не признали эти выборы.

На материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Она также находится в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран, в частности Австралии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.