Департамент внешней разведки Эстонии: самую серьезную угрозу для Эстонии по-прежнему представляет Россия

”Мир не стал более безопасным, скорее наоборот. Основные внешние источники опасности для Эстонии остались прежними. Прежде всего, для нас представляет угрозу наше соседнее государство — Россия, руководство которого показывает агрессию в отношении демократичного мирового уклада”, — отметил директор департамента Микк Марран.

”Россия продолжает укрепление военного потенциала в направлении Европы. В непосредственной близости от Эстонии, Латвии и Литвы военный перевес на стороне России. К примеру, ни одна страна НАТО в целой Европе не располагает ракетными комплексами, которые можно было бы сопоставить с баллистическими ракетами ”Искандер”, установленными Россией возде границ Эстонии и Латвии”, — сказал Марран.

При этом, по его совам, угроза военного нападения России на Эстонию на настоящий момент незначительна, однако это может измениться.

"Угроза нападения России на Эстонию невелика, потому что Россия не хочет войны с НАТО, но обострение противостояния России и Запада в любом уголке мира может бысто изменить для Эстонии ситуацию. Россия может принять решение о нанесении превентивного удара по Балтийским странам, если она будет опасаться эскалации конфликта в каком-либо другом регионе", — считает Марран.

В годовом рапорте пишется об опасности превентивного удара со стороны России в более широком смысле. Департамент внешней разведки считает, что Москва сознательно занимается формирование такой стратегии, потому что это помогает замаскировать военную слабость в других областях.

"Нужно учитывать, что вооруженные силы России в последние годы существенно продвинулись в концепции предупреждающих военных действий. Тем самым Россия пытается сократить относительное превосходство соперника в конвенциональных военных возможностях, стараясь быть быстрее как при переброске войск, так и при достижении военных целей", — говорится в документе.

Концепция упреждающего удара опасна для Эстонии, потому что руководство России может дать зеленый свет для такого хода из-за возникшего противостояния с США в совершенно другой части мира.

"Как и в случае со всеми другими регионами мира или международными вопросами, в отношениях со странами Балтии Россия формирует свои подходы, исходя из глобальных отношений с Соединенными Штатами. Россия хотела бы каждым возможным способом ограничить роль США в мире и увеличить свою".

"Внешнеполитически или в рамках военного планирования Россия не может видеть Балтийские страны иначе, кроме как потенциальный театр боевых действий в войне между США и Россией. Поэтому страны Балтии должны учитывать возможность, что Россия может принять решение об упреждающем ударе по балтийскому региону, если будет бояться эскалации конфликта с США в каком-либо другом регионе мира", — сказано в годовом докладе.

"В свою очередь это означает, что в наихудшем случае вооруженное нападение России может зависеть от решения ее руководства, которое будет основано на искаженной картине безопасности и неправильных политических расчетах".