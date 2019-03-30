"День тишины" в Украине: полиция получила уже более 150 жалоб

По его словам, 79 фактов связаны с незаконной агитацией, 8 - с подкупом избирателей, 2 факта - хулиганство, один - угроза физической расправой и "69 других фактов".
"Все подразделения МВД продолжают работать в усиленном режиме. Под охраной Национальной полиции находится 29 866 комиссий. Для безопасности и порядка непосредственно на избирательных участках привлечено более 39 тысяч полицейских, а на окружных избирательных комиссиях - 518 правоохранителей", - сказал Яровой.
Он отметил, что оперативники МВД проверяют как сообщения, поступающие на линию 102, так и те, которые аналитики штаба обнаруживают в открытых источниках: СМИ, социальных сетях и тому подобное.
Яровой добавил, что всего с начала избирательного процесса Национальная полиция зарегистрировала 4891 сообщение, связанное с нарушением избирательного законодательства.
"По этим фактам начато 250 уголовных производств и составлено 655 административных протоколов", - сказал он.
31 марта состоится первый тур выборов президента, участие в нем примут 39 кандидатов.
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