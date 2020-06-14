В этом году из-за пандемии 94-летняя королева вместе со своим 99-летним супругом, герцогом Эдинбургским, находится в самоизоляции в Виндзорском замке к западу от Лондона.

Именно там она приняла поздравления от сводного полка валлийских гвардейцев, которые промаршировали в честь дня рождения монарха с учетом требований социального дистанцирования.

Королева, одетая в легкое летнее пальто и шляпку в тон, улыбалась и выглядела в добром здравии.

Обычно на этом параде присутствуют все основные члены королевской семьи, а также тысячи зрителей, заранее занимающих места получше на улице Мэлл, связывающей Трафальгарскую площадь с Букингемским дворцом.

Однако в этот раз церемония проходила без приглашенных гостей и зрителей.

Королева Елизавета II впервые отметила свой официальный день рождения в Виндзорском замке. До этого подобное мероприятие проходило здесь в 1895 году при королеве Виктории.

За время 68-летнего правления королевы Елизаветы II торжественный развод караула с выносом знамени (Trooping the Colour) был отменен лишь однажды - в 1955 году из-за общенациональной забастовки железнодорожников.

День рождения у британской королевы 21 апреля, однако по сложившейся традиции официально и публично монарх отмечает его во вторую субботу июня.

Субботний мини-парад в Виндзоре состоял из смотра усеченного полка валлийских гвардейцев, промаршировавших перед королевой под звуки военного оркестра.

Гвардейцам при этом было предписано шагать не плечом к плечу, а на расстоянии чуть более 2 метров друг от друга.

"Большее расстояние между гвардейцами означает, что ошибки быть не должно, и некоторым солдатам пришлось по-настоящему сконцентрировать внимание на шагистике, выполнении приказов, равнении и социальном дистанцировании", - сказал ротный старшина Эндрю Стоукс, отвечавший за проведение смотра строя.

Одна из почетных ролей досталась 29-летнему ефрейтору Чусу Сивале, уроженцу Замбии, исполнявшему барабанную дробь, под звуки которой прошел смотр строя.

"Всего четыре недели назад я занимался тем, что тестировал ключевых работников на Covid-19 в рамках усилий валлийских гвардейцев по оказанию помощи в борьбе с пандемией коронавируса. А теперь я на параде выступаю перед Ее Величеством. Это для меня исключительно важный день", - сказал он.