День независимости в Киеве: шествие и марш ценой парада

Минута молчания и сто ударов колокола — президент Владимир Зеленский начал празднование 28-го Дня независимости Украины с минорной ноты, вспомнив павших во время событий на Майдане. Шестому президенту Украины в последние недели перепало немало критики из-за планов отменить военный парад, который стал уже традиционным атрибутом праздника. И едва ли не в первую очередь — для самих военнослужащих.

Вспоминая о победах и "кравчучках"

Якобы сэкономленные на параде 300 млн гривен Владимир Зеленский обещал потратить на премии военнослужащим. Впрочем, министерство обороны до сих пор не раскрыло общие размеры расходов на выплату этих премий. Офис президента тоже не спешит обнародовать расходы на собственную версию празднования Дня независимости. Известно лишь, что постановщики действа — известные режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко — работали не за средства госбюджета.

Впрочем, на эффектность официального мероприятия на площади Независимости этот факт вряд ли повлиял: на главной площади страны в ожидании "Шествия достоинства" выстроились шеренги военнослужащих, спасателей, медиков, а также детей в одинаковых белых костюмах. Позже, после вручения государственных наград, равными колоннами, которые многим в толпе зрителей напомнили традиции советских официальных демонстраций, они прошли по Европейской площади.

Открывая шествие, Владимир Зеленский много говорил об объединении страны. "Всей страной мы тянули "кравчучки" (народное название ручных тележек. — Ред.), нарезали купоны и смотрели, как "Богатые тоже плачут" (популярный в начале 1990-х мексиканский телесериал. — Ред.). (…) Всей страной заставляли дрожать грандов европейского футбола. (…) Всей страной (…) мы летели к звездам вместе с Леонидом Каденюком (первый космонавт независимой Украины. — Ред.)", — ностальгировал Зеленский о достижениях и трудностях прошлых лет.

Неподалеку на трибуне речь слушали президенты, на чье правление пришлись эти события: Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Петр Порошенко присоединился к празднованию через несколько часов — во время приема в Мариинском дворце. "Не пришел, потому что не было парада", — пояснил он позже журналистам.

Марш ветеранов потерял оппозиционную окраску

Впрочем, для тех посетителей официальной части праздника, кому не хватило шагающих военнослужащих, был и запасной вариант — с 10 часов утра возле парка Шевченко выстраивались ветераны войны в Донбассе из добровольческих батальонов и официальных формирований. Марш защитников Украины организовали ветеранские объединения и правые движения в противовес "шествию Зеленского", обвиняя президента в игнорировании проблем военных и слишком пацифистской политике по Донбассу.

"Офис Зэ — на фронт для воспитания патриотизма", — написано на плакате одного из участников марша. "Вот здесь настоящие герои, не то что там, на Майдане", — объясняют друг другу прохожие в парке. Однако многие зрители и военные просто переходили от одного праздничного мероприятия к другому.

В 11.30, когда марш двинулся по Владимирской улице, в колоннах стояли более пяти тысяч военных, ветеранов, родственников погибших добровольцев. Над колоннами развевались флаги "Айдара", "Азова", "Добровольческого украинского корпуса" и почему-то столичной "Муниципальной охраны". Постепенно в марш вливались все новые и новые колонны: участники держали флаги отдельных батальонов территориальной обороны и военных бригад, сине-желтые знамена с фронтовыми пожеланиями и поздравлениями. Впереди едва ли не каждой колонны несли портреты погибших товарищей.

Ближе к Майдану марш собрал уже несколько десятков тысяч участников и зрителей — такие данные привела впоследствии Нацполиция. На центральной площади к тому моменту уже не осталось ни чиновников, ни артистов. Впрочем, поприветствовать ветеранов собралось куда больше людей, чем на официальную часть. Сам марш в это время уже потерял запланированный оппозиционный окрас — большинство ветеранов просто радовались вниманию киевлян, выискивали в толпе знакомых и расходились по центру украинской столицы.