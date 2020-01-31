День брексита: Британия наконец выходит из ЕС. Что теперь?

После того, как на досрочных парламетских выборах 12 декабря абсолютное большинство мандатов завоевала Консервативная партия во главе с брекситером Борисом Джонсоном, новый состав парламента быстро и без лишних споров утвердил условия развода с ЕС, и 24 января Борис Джонсон в Лондоне и главы Европейского совета и Еврокомиссии в Брюсселе подписали соглашение о выходе Британии из ЕС.

Вечером 31 января правительство Британии отметит момент выхода праздничной иллюминацией в центре Лондона, Борис Джонсон выступит с обращением к народу, а Королевский монетный двор выпустит в обращение памятную монету достоинством в 50 пенсов с надписью "Мир, процветание и дружба со всеми народами" и датой "31 января 2020" на реверсе.

В повседневной жизни Британии и ее европейских партнеров больших перемен прямо начиная с 1 февраля не случится, потому что до конца 2020 года в отношениях Британии и ЕС продлится переходный период. В течение этого периода все главное в этих отношениях с точки зрения простых граждан - торговля, пересечение границы и прочее - останется в прежнем виде.

И тем не менее, 31 января - важнейшая веха. С этого момента обратной дороги нет.

До сих пор британское правительство по крайней мере теоретически могло просто отозвать заявление об уходе. Теперь, если Британия вдруг когда-нибудь захочет вернуться в ЕС, ей придется пройти весь путь новичка, который еще недавно проходили восточноевропейские страны - и еще неизвестно, захотят ли континентальные европейцы после всей этой истории принять британцев обратно.

Как теперь приехать?

Британия не собирается вводить визы для туристов из Евросоюза и не намерена в ближайшее время менять порядок въезда для граждан третьих стран, в том числе таких как Россия или Украина.

Но те граждане стран ЕС - например, Латвии или Литвы - которые все еще планируют без лишних формальностей перебраться в Британию, чтобы жить и работать, должны поторопиться: это можно будет сделать только до конца года.

Все живущие в Британии граждане стран ЕС - их, по оценке властей, примерно 3,6 млн - должны подать онлайн очень простое по форме ходатайство о статусе жителя. Подавать его можно будет до середины 2021 года, но к ходатайству следует приложить доказательство - т.н. "номер национального страхования" или, например, договор об аренде жилья - подтверждающий, что заявитель поселился в Британии до 31 декабря 2020 года.

Те, кто живет в Британии больше пяти лет, получают постоянный статус жителя (settled status), а те, кто меньше - предварительный статус (pre-settled status), который затем можно и нужно будет поменять на постоянный.

Эта схема регистрации граждан ЕС действует уже с 2019 года, и, по данным правительства Британии, по ней зарегистрировались уже не менее 2,5 млн человек. Отказы получили единицы - в основном из-за судимостей.

После окончательного выхода в конце 2020 года правительство Бориса Джонсона обещает перемены в правилах иммиграции, которые коснутся уже всех иностранцев: Джонсон намерен ввести единую для всех т.н. "австралийскую" систему, в которой потенциальным иммигрантам в зависимости от возраста, образования, профессии и прочего автоматически начисляются баллы - и право переехать в Британию получают те, кто набрал "проходной балл".

Кроме того, отдельные типы виз планируется выдавать самым высококвалифицированным и самым низкоквалифицированным приезжим из ЕС: талантливым ученым и сезонным рабочим (например, сборщикам фруктов), а также тем, кто едет работать в британскую систему здравоохранения - NHS.

Глава независимого Консультативного совета по миграции, профессор Алан Мэннинг 28 января сказал, что пока обещания ввести "австралийскую систему" остаются для него пустым звуком: как конкретно она будет выглядеть, совершенно не ясно, и правительству, по словам профессора Мэннинга, надо поторопиться, чтобы разработать ее, принять в виде законов и ввести в действие за довольно короткий срок - до конца этого года.

Освобождение Брюсселя

Главная осязаемая перемена, которая произойдет в ночь на 1 февраля - Британия лишится представительства во всех органах Евросоюза. То есть, в течение еще года британцы будут подчиняться правилам и решениям ЕС, но уже не смогут участвовать в их принятии.

Премьер-министр Британии больше не будет заседать на ежеквартальных саммитах Европейского совета - высшего органа власти в структуре ЕС.

Британские министры перестанут ездить на заседания Совета Европейского Союза, где обсуждаются и принимаются решения по десяти основным направлениям деятельности ЕС: от внешней политики до сельского хозяйства и рыболовства.

Британских дипломатов больше не позовут на совместную подготовку этих решений в рамках Совета постоянных представителей.

Больше не будет посланца Британии и в Еврокомиссии, где каждая страна представлена одним человеком. Правда, его там и так уже нет: новое правительство Джонсона решило его не назначать.

Наконец, сдают мандаты 73 депутата Европарламента от Британии, в том числе 29 депутатов от Партии брексита во главе с Найджелом Фараджем, главным евроскептиком британской политики.

Собственные санкции

Для России брексит может обернуться неприятностью в виде дополнительных санкций. Выйдя из Евросоюза, Британия больше не должна будет придерживаться общеевропейской санкционной политики и сможет самостоятельно определять, как ей поступать с недружественными странами и их властями.

Учитывая, насколько осложнились отношения Лондона и Москвы в последние годы, можно предположить, что Британия - пятая экономика мира - скорее введет в отношении России более жесткие санкции, чем смягчит их.

Встретившись недавно с Владимиром Путиным на конференции по Ливии в Берлине, Борис Джонсон, как сообщила его пресс-служба, сказал российскому президенту, что "никакой нормализации двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит свою дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Британии и ее союзникам".

Министр иностранных дел Доминик Рааб в последние месяцы несколько раз вскользь говорил, что, выйдя из ЕС, Британия начнет применять свой вариант "акта Магнитского". Но, во-первых, в данном случае речь идет об индивидуальных санкциях - заморозке активов и запрете на въезд - против тех, кто нарушает права человека и попирает гражданские свободы. Во-вторых, пребывание в составе ЕС никак не мешает вводить эти санкции уже сейчас: члены Евросоюза Эстония и Литва это уже сделали.

Здравый смысл подсказывает, что по крайней мере в ближайший год правительству и парламенту Британии будет совершенно не до России и санкций - все время и силы пойдут на переговоры о дальнейших отношениях с Евросоюзом.

Забег по всем дорожкам

Британия вписала в закон о выходе из Евросоюза обязательство не продлевать переходный период после 31 декабря 2020 года.

Поэтому перед Британией стоит нетривиальная задача: за этот небывало короткий срок, до конца года, договориться о свободной торговле и с ЕС, и с крупными партнерами вроде США, чтобы избежать резкого, потенциально травматичного для экономики "обвального брексита", который снова, как и в 2019 году, маячит уже совсем невдалеке.

Но это уже другая глава увлекательной саги о брексите.