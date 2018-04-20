В иске, поданном в суд Манхэттена, утверждается, что высокопоставленные сотрудники штаба Трампа вступили в сговор с российским правительством и ГРУ, чтобы дискредитировать кандидата в президенты Хиллари Клинтон и повлиять на итоги выборов, взломав компьютеры Демпартии.
В иске также упоминаются Дональд Трамп-младший, экс-советник Трампа Роджер Стоун и зять президента США Джаред Кушнер, сайт WikiLeaks, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, бывший советник Трампа Джордж Пападопулос.
В иске говорится, что сотрудники избирательного штаба Трампа "с восторгом приняли помощь России" на выборах 2016 года.
Белый дом пока не комментировал иск. Сам Дональд Трамп неоднократно отвергал обвинения в сговоре с российскими властями. Россия отрицает какое-либо вмешательство в выборы в США.
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