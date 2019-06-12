Демократы в Конгрессе усилили давление на кабинет Трампа

Члены Палаты представителей в Конгрессе во вторник, 11 июня, приняли большинством голосов резолюцию, облегчающую юридические шаги против генерального прокурора и министра юстиции США Уильяма Барра и бывшего ведущего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана в случае, если они откажутся сотрудничать с Конгрессом в вопросе обнародования полных результатов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по России.

В частности, данная резолюция дает председателю комитета Палаты представителей по делам юстиции, Джерольду Надлеру, право направлять в федеральный суд возможные гражданские иски против Уильяма Барра и Дона Макгана.

До сих пор для подобных исков нужно было сначала проголосовать на пленуме обеих палат Конгресса. 229 депутатов Конгресса поддержали резолюцию, против проголосовал 191 конгрессмен.

Трамп не позволил Макгану дать показания в Конгрессе

Ранее комитет пригласил Макгана выступить в Конгрессе 21 мая по вопросу возможного препятствования президентом США Дональдом Трампом расследованию его возможных связей с Россией. Однако Трамп распорядился, чтобы экс-юрисконсульт Белого дома не давал показаний в Конгрессе.

До сегодняшнего дня Барр не дал согласия на то, чтобы опубликовать доклад Мюллера без сокращений. Однако недавно он пошел на уступки демократам и согласился предоставить комитету Конгресса по делам юстиции некоторыедокументы из числа тех, которыми пользовался Мюллер в своем расследовании.

Расследование Роберта Мюллера

Расследование, занявшее около двух лет, Мюллер завершил в марте 2019 года. При этом спецпрокурор нашел подтверждение того, что и Трамп, и члены его команды в ходе предвыборной кампании 2016 года неоднократно встречались с представителями России.

Однако этих фактов, по мнению Мюллера, было недостаточно, чтобы предъявить Трампу формальное обвинение в нарушении закона.

На вопрос, пытался ли Трамп помешать следствию, Мюллер не дал окончательного ответа, назвав лишь аргументы за и против такого утверждения. Тем не менее, Уильям Барр на основании этого сделал заключение о невиновности Трампа.

Из-за этого демократы обвинили Барра в том, что он повел себя не как министр юстиции, а как "адвокат Трампа".