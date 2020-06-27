Инициативу поддержали 232 члена Конгресса США. 180 проголосовали против, причем ни один из республиканцев в Палате представителей не поддержал законопроект об изменении статуса Вашингтона.
Голосование, прошедшее в пятницу в Палате представителей, сами авторы новой инициативы назвали символическим.
"Мы прекрасно знаем, что нам придется столкнуться с сопротивлением республиканцев в Сенате и с сопротивлением в Белом доме, но мы обязаны заявить о своей позиции", - пояснила после подсчета голосов представитель столичного округа в Конгрессе Элеанор Холмс Нортон.
В течение нескольких десятилетий Вашингтон и округ Колумбия добивались изменения своего статуса.
Достаточно сказать, что на номерных знаках автомобилей, зарегистрированных в столичном округе, красуется лозунг: "Платим налоги, но не имеем своего представительства". (Taxation without representation).
Чего добиваются демократы?
В округе Колумбия проживает 700 тыс. человек - это больше, чем население таких штатов, как Вермонт и Вайоминг. Тем не менее, согласно Конституции, у столичных избирателей нет права остаивать свои интересы в Конгрессе, а единственный делегат от округа Элеанор Нортон, заседающая на Капитолийском холме с 1991 года, не имеет права голоса.
Более того, любой законодательный акт, одобренный властями округа Колумбия, может вступить в силу только после его утверждения Конгрессом.
"Мы платим налоги, как и любой другой штат, - заявил радиостанции NPR член городского совета Вашингтона Роберт Уайт. - Мы сражаемся и умираем на войнах, как и жители всех других штатов. Тем не менее, наш голос никак не представлен в Конгрессе".
Последний раз инициатива об изменении статуса столицы США была внесена в Палату представителей в 1993 году, но тогда республиканцы сумели ее заблокировать.
Инициатором нынешнего законопроекта стала представительница Вашингтона Элеанор Нортон. Соавторами стали 220 демократов в Палате представителей.
Законопроект, получивший название H.R.51, предусматривает не только признание округа Колумбия 51-м штатом США, но и его переименование - "Содружество Вашингтон, Даглас" - в честь первого президента США Джорджа Вашингтона и бывшего раба, ставшего борцом за свободу чернокожих, Фредерика Дагласа.
Почему это не нравится республиканцам и Трампу?
Республиканцы, контролирующие Сенат США, не скрывают, что намерены заблокировать новый законопроект.
Лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл еще в прошлом году заявил в телеинтервью, что считает инициативу по изменению статуса Вашингтона социалистическим маршем в Конгрессе.
"До тех пор, пока я остаюсь лидером большинства в Сенате, ничего подобного не случится", - подчеркнул он.
Президент Дональд Трамп был более откровенен, сообщив в мае в интервью газете New York Post, что изменение статуса столицы США может поставить под угрозу позиции республиканцев на Капитолийском холме.
"Почему я против? - переспросил он. - Что, у нас появится еще двое сенаторов-демократов и пять новых конгрессменов-демократов? Нет, спасибо. Этого никогда не будет".
Республиканцы последовательно выступают против этой инициативы. Основная причина - появление в Палате представителей ещё одного законодателя-демократа с правом голоса. Им должна стать Элеанор Нортон.
Кроме этого, новый штат получит право избрать в Верхнюю палату двух сенаторов.
Мало кто сомневается, что Вашингтон выберет демократов. Город, в котором согласно переписи населения 46% составляют афроамериканцы, в течение многих лет голосует за мэров-демократов.
В 2016 году, в ходе президентских выборов, 91% жителей Валингтона проголосовал за Хиллари Клинтон, и лишь 4% избирателей отдали голоса Дональду Трампу.
Сейчас Сенат США контролируют республиканцы: 53 против 47 законодателей-демократов. Если этот расклад изменится, пусть даже столь незначительно, республиканцам будет значительно сложнее проводить свою политику.
Почему законопроект внесли именно сейчас?
Особый статус столичного округа Колумбия во время пандемии коронавируса привел к тому, что Вашингтон не получил в полном объеме федеральную помощь. Если каждому из 50 штатов США правительство выделило по 1,2 млрд долларов на борьбу с эпидемией, то столичным властям было перечислено лишь 500 миллионов.
Недовольство городских властей вызвали и решения президента Трампа во время протестов, вспыхнувших в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими.
Вопреки протестам мэрии Вашингтона, в город были переброшены подразделения Национальной гвардии из 10 штатов, а также бойцы спецназа федерального Бюро тюрем и дополнительные армейские подразделения.
"У нас нет собственного сенатора, а наша представительница в Конгрессе не имеет права голоса, - заявила на пресс-конференции после протестов в столице мэр Вашингтона Мьюриэл Боузер. - Теперь мы столкнулись с ситуацией, когда федеральное правительство лишило нас и без того ограниченной автономии".
Тем не менее, в минувшую среду Белый дом выпустил официальное заявление, сообщив, что президент готов использовать право вето, если законопроект все же будет утвержден в Сенате и передан для подписания главе государства.
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