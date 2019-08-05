Ведущие представители Демократической партии США, в том числе борющиеся за выдвижение кандидатами в президенты, обвинили Дональда Трампа в том, что его риторика провоцирует проявления насилия и расовой вражды. Они, по словам политиков, достигают масштабов таких преступлений на почве ненависти, как массовое убийство в Эль-Пасо. Там в субботу, 3 августа, по данным следствия, белый мужчина убил 20 человек, многие из которых были выходцами из Мексики.
Šaudynės JAV
© AFP / Scanpix

В частности, участник борьбы за выдвижение кандидатом в президенты от демократов мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич заявил в воскресенье, 4 августа, что Трамп "как минимум потворствует белому национализму и поощряет его". "У нас такой президент Соединенных Штатов, который решил использовать свои слова таким образом, чтобы они распространяли среди нас идеи ненависти и разобщения", — заявила сенатор Камала Харрис от штата Калифорния.

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Бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро высказался в этой связи о "токсичном вареве белого национализма" и призвал Трампа "попытаться объединить американцев вместо того, чтобы разжигать пламя фанатизма".

"Недостаточно сказать, что вы сами не испытываете ненависти. Если вы активно не боретесь с ненавистью, то являетесь соучастником того, что происходит", — заявил сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.

Трамп заявил, что ненависти нет места в США

Сам Трамп, комментируя убийство в Эль-Пасо, ранее заявил, что "ненависти нет места в нашей стране", и "мы с ней справимся".

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в супермаркете Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо, среди 20 жертв этого преступления 7 граждан Мексики. МИД Мексики уже назвал эту трагедию терактом против находящихся в США мексиканцев.

Deutsche Welle
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