Демократы в Палате представителей Конгресса во вторник, 10 декабря, назвали две статьи обвинения, на которых основывается их требование об импичменте в отношении президента США Дональда Трампа: это злоупотребление властью и воспрепятствование деятельности Конгресса. Об этом сообщает информагентство AP.
Основанием для выдвижения обвинений по этим статьям стало давление, которое, по мнению демократов, Трамп оказывал на Украину, требуя начать антикоррупционное расследование в отношении его вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и угрожая в противном случае задержать выплату военной помощи Киеву, напоминает агентство.
Ранее председатель юридического комитета Конгресса, занимающегося слушаниями по делу об импичменте Трампа, демократ Джеррольд Надлер заявил, что попытки действующего президента США "победить на выборах обманным путем" представляют угрозу национальной безопасности. Сам Трамп назвал во вторник требования об импичменте президента, который "ничего не нарушил", "полным политическим безумием".
To Impeach a President who has proven through results, including producing perhaps the strongest economy in our country’s history, to have one of the most successful presidencies ever, and most importantly, who has done NOTHING wrong, is sheer Political Madness! #2020Election— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019
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