В Западной Европе наблюдается противоположная тенденция — там с 1990 по 2017 гг. благодаря иммиграции численность населения увеличилась.
Больше всего сократилось число жителей в Болгарии, Латвии, Литве, Молдавии, Боснии и Герцеговине, а также Косово — на 19% и больше.
Такое сокращение численности населения является "беспрецедентным для мирного времени", подчеркивают исследователи из Венского центра демографии Витгенштейна.
Чехия, Словакия и Словения — единственные страны этого региона, в которых число жителей немного (на 2-3%) увеличилось.
Движущей силой прироста и сокращения числа жителей Европы сейчас стали миграционные потоки.
В основе прироста численности населения в некоторых странах Западной Европы лежит чистый прирост показателей рождаемости. Так, в Ирландии прирост с 2000 года составляет 36%, во Франции — 18%.
В большинстве же стран Западной Европы число жителей увеличилось в основном благодаря иммиграции, отмечается в исследовании. В эту группу стран входят Швейцария (прирост на 26%), Испания (20%) и Швеция (17%).
Болгария выступает за закрытие внешних границ Евросоюза
Болгария выступает за закрытие внешних границ...
Более 80 человек пострадали при взрыве на митинге в столице Эфиопии
В центре Аддис-Абебы на митинге сторонников...
Накануне дня выборов президента Турции главный соперник Эрдогана собрал пятимиллионный митинг (2)
Кандидат на президентских выборах от основной...
Демографы сообщили о резком сокращении населения Восточной Европы (4)
В результате эмиграции численность жителей...
Самолет с болельщиками из Перу загорелся в небе над Тюменью (12)
У самолета российской авиакомпании UTair , перевозившего...
TOP новостей
Глава МИД Литвы – народу Украины: ваша борьба против агрессора не забыта (45)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...
Членство П.Гражулиса в партии приостановлено на год (19)
Во время субботнего заседания в Паланге руководство...
В Гродно БМП раздавила легковой автомобиль: жизнь водителя вне опасности (33)
Как сообщает Министерство обороны Беларуси , около 16.30...
Налоговая инспекция: если вы платите 12 евро за жаркое, вам должны принести два килограмма мяса (27)
Желание бизнесменов из Паланги заработать за лето на...