Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приедут в Великобританию, чтобы заняться расследованием отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Независимые эксперты прибудут в Британию 19 марта, сообщает на сайте британского правительства в воскресенье, 18 марта.

Специалисты ОЗХО встретятся с сотрудниками полиции и Лаборатории оборонной науки и техники, входящей в структуру британского Минобороны, чтобы обсудить процесс сбора образцов нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль - в том числе из окружающей среды.

Результаты не ранее, чем через полмесяца

После сбора образцы будут отправлены в международные лаборатории, отобранные ОЗХО и обладающие "безупречной репутацией", отмечается в сообщении правительства. Результаты исследований будут известны не ранее, чем через две недели.

Эта экспертиза станет следующим шагом в процессе независимой проверки выводов, к которым ранее пришла Лаборатория оборонной науки и техники, отмечается в сообщении. В Лондоне подчеркивают, что запрос на проведение экспертизы ОЗХО демонстрирует приверженность Британии Конвенции о запрещении химоружия.

Дело Скрипаля

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. Следствие пришло к выводу, что на них было совершено нападение с использованием разработанного в СССР боевого нервно-паралитического вещества типа "Новичок".

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Все двусторонние контакты с РФ на высоком уровне прерваны, высокопоставленные британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и также объявила о высылке 23 британских дипломатов.