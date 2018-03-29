Дело Скрипаля: почему не все страны ЕС выслали российских дипломатов

Несмотря на предстоящий "Брекзит", Великобритания смогла убедить союзников по НАТО и Евросоюзу пойти на беспрецедентный шаг. 25 стран приняли решение о высылке свыше 150 российских дипломатов. Это стало ответом на отправление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года, в котором Лондон обвиняет Москву.

Среди присоединивших к дипломатическому демаршу — 18 государств-членов Евросоюза, не считая Великобритании. Еще девять стран ЕС от такого шага воздержались. Немецкое издание Deutsche Welle собрало их объяснения на сей счет.

Малые страны с большими интересами

К решению о высылке дипломатов в основном не присоединились малые страны Евросоюза. Основной причиной отказа от дипломатического демарша ими называется риск, что ответными мерами Москва может полностью заблокировать работу их посольств. Так объяснило свои действия, например, правительство Мальты.

Поэтому, в частности, власти Люксембурга выбрали более сдержанную меру, отозвав из России своего посла для консультаций. Как заверил глава МИД Люксембурга в среду, 28 марта, его страна выражает "полную солидарность" с позицией Лондона по делу Скрипаля. Поздно вечером в среду и власти Мальты объявили о том, что отзывают из Москвы своего посла для консультаций.

Правда, у Мальты и Кипра есть и еще одна немаловажная причина для того, чтобы не идти на обострение отношений с Россией — это торговля паспортами ЕС, которая приносит в казну островных государств миллиарды евро. А эти паспорта активно покупают богатые россияне. Мальтийский паспорт обходится владельцу в сумму не менее 1,1 миллиона евро, кипрский — от двух миллионов.

Среди обладателей кипрского паспорта, в том числе бизнесмен Олег Дерипаска, что удалось выяснить Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В иных формах программы получения гражданства или предоставления постоянного вида на жительства есть и в нескольких других странах ЕС, но они не так активно используются, как на Мальте и на Кипре.

Вопрос о том, как реагировать на дело Скрипаля, выявил внутренние противоречия не в одной европейской столице. Открытый спор возник в Словакии, где продолжается политический кризис после убийства местного журналиста Яна Куцияка и его невесты и последовавшей за ним отставки членов кабинета министров.

Правительство Словакии приняло решение об отзыве из РФ посла для консультаций, но "дальнейшие шаги будут зависеть от того, как отреагирует Россия в ближайшие дни", заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Ранее президент страны Анджей Киска потребовал объяснений от правительства, почему Словакия не следует пожеланию Великобритании.

Греция и Австрия: "строить мосты"

Власти Греции оставили открытым вопрос, будут ли они присоединяться к действияму партнеров по НАТО и ЕС по высылке российских дипломатов. Официально Афины будут дожидаться результатов расследования для принятия окончательного решения. Но среди обозревателей такой шаг считается маловероятным.

Греческое правительство под руководством Алексиса Ципраса старается укреплять контакты с Москвой и открыто критикует санкции ЕС в отношении России, называя их контропродуктивными. Впрочем, Афины при этом их поддерживают.

То, что к высылке дипломатов не присоединится Австрия, канцлер страны Себастьян Курц объяснил статусом "нейтральной страны" и желанием быть тем, кто "строит мосты между Востоком и Западом". "Австрия поддерживает четкое заявление Совета ЕС и решение отозвать посла ЕС из Москвы", — написал Курц в Twitter.

Немаловажно, что Курц правит вместе с крайне правой Австрийской партией свободы, которая выступает за хорошие отношения с Москвой и подписала соглашение с "Единой Россией" о сотрудничестве.

Португалия и Болгария: консультации с послами

Болгария, которая в первом полугодии текущего года председательствует в ЕС, отказалась от высылки российских дипломатов, объявив о том, что отзовет своего посла в Москве для консультаций. Аналогично поступила Португалия. Министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил во вторник, что власти страны не станут пока высылать российских дипломатов, что соответствует "неконфронтационному стилю" дипломатии Лиссабона.

"Никто не заинтересован в несоразмерной эскалации", — сказал министр в интервью португальскому общественно-правовому каналу RTP. Вместе с тем господин Силва не исключил новых мер и заверил, что Португалия полностью поддерживает как позицию ЕС, так и высылку семи российских дипломатов, работавших в представительстве РФ при НАТО.

Особый случай: Бельгия

Еще в первой половине дня 27 марта премьер-министр Бельгии Шарль Мишель объяснял, что его страна находится в особом положении в деле Скрипаля, так как в ее столице находятся руководящие органы Евросоюза и НАТО. Поэтому Мишель попросил НАТО и ЕС дать разъяснения по вопросу возможной высылки российских дипломатов из Бельгии.

Видимо, ответ был получен быстро, потому что уже вечером 27 марта Бельгия присоединилась к коллективному демаршу, став 25-й страной, выславшей российских дипломатов. Шаг скорее символический (высылается один сотрудник посольства РФ), но в Брюсселе по этому поводу заметили, что дипкорпус Бельгии заметно меньше российского, и ответные меры Москвы особенно больно ударят по нему.

ЕС: могут последовать новые меры

То, что не все страны Европейского Союза поддержали призыв Великобритании и не выслали российских дипломатов, в Еврокомиссии восприняли спокойно. Формально высылка иностранных дипломатов является компетенцией стран-членов ЕС. И в этом случае принцип консенсуса, необходимый для принятия официальных решений ЕС, может не соблюдаться, объяснили в ЕК.

"Страны договорились координировать свои шаги на национальном уровне, и это то, что мы видим", — объяснил DW представитель Еврокомиссии. Ранее Европейский Союз отозвал посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера для консультаций. На вопрос о том, когда он может вернуться в Россию, в ЕС не ответили.