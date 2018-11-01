Речь идет о 2 миллионах фунтов, которые предположительно были переданы в качестве кредита лоббистской группе Better for the Country Бэнксом и его компаниями, а также о 6 миллионах фунтов, которые лоббисты получили от имени группы Leave.EU или принадлежали лично бизнесмену.
"Нет ни крупицы доказательств о присутствии каких-нибудь темных российских денег в этой истории", - сказал Бэнкс в интервью Русской службе Би-би-си год назад.
Всего на поддержку кампании за "брексит" Бэнкс потратил более 7,5 млн фунтов.
Роковые письма и бананы из Белиза
Пристально приглядеться к фигуре Бэнкса ранее призвали депутаты британского парламента.
Аарон Бэнкс стал известен в 2014 году, когда он внезапно пожертвовал миллион фунтов стерлингов Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), продвигавшей идею выхода Великобритании из состава ЕС.
До этого Бэнкс был практически неизвестен и производил впечатление бизнесмена средней руки, не получающего сверхдоходов.
В 2014 году он стал близок к тогдашнему лидеру UKIP Найджелу Фараджу и вместе с ним посетил Дональда Трампа в Нью-Йорке вскоре после победы последнего на президентских выборах.
В 2016-м неожиданно разбогатевший бизнесмен стал активным участником кампании в поддержку "брэксита". Бэнкс не скрывал, что даже встречался с российским послом. Однако в интервью Би-би-си в 2017 году он утверждал, что такая беседа имела место лишь однажды.
Летом этого года в прессу попали имейлы Бэнкса, согласно которым он по меньшей мере трижды в течение нескольких часов встречался с послом России в Британии Александром Яковенко.
Бизнесмен также передал российскому дипломату номер телефона высокопоставленного человека в штаб-квартире предвыборной кампании Дональда Трампа, когда тот еще был кандидатом в президенты.
Согласно этим же имейлам, Москва предлагала Бэнксу выгодный контракт для приобретения золотых приисков в России.
После этого депутаты британского парламента призвали полицию пристальнее изучить прошлое Бэнкса.
В июне 2018 года Бэнкс был приглашен в парламент и в течение трех часов отвечал на вопросы депутатов.
Бизнесмен утверждает, что большую часть времени в ходе встреч с российским послом обсуждал не "брексит", а проблемы продажи бананов в Белизе.
"Я пытался найти инвесторов, чтобы посмотреть на возможность купить банановую ферму, которая испытывала проблемы", - заявил депутатам помощник Бэнкса Алекс Вигмор.
Бэнкс женат на гражданке России Екатерине Падериной, у него пятеро детей.
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