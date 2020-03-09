Дело МН17: родственники погибших будут добиваться компенсации

Окружной суд Гааги в понедельник, 9 марта, приступил к рассмотрению дела о крушении пассажирского авиалайнера "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", который летом 2014 года выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донбассом. DW следит за развитием событий в режиме реального времени (время московское), на месте работают наши корреспонденты.

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Председательствующий судья Хендрик Стинхейс постановил, что слушание может продолжаться, несмотря на то, что ни один из четырех подозреваемых на нем не присутствует. "Мы исходим из того, что они не воспользовались своим правом" прибыть на заседание, указал он. Речь идет о четырех обвиняемых: бывшем "министре обороны" так называемой "ДНР" Игоре Гиркине, генерал-майоре Сергее Дубинском, полковнике Олеге Пулатове и гражданине Украины Леониде Харченко.

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Наступил очень эмоциональный момент - обвинение зачитывает имена всех погибших. Суд также договорился с защитой одного из обвиняемых, полковника Олега Пулатова, что возможная просьба о дополнительном расследовании будет рассмотрена на следующем этапе, в июне.

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По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, около 84 родственников пассажиров намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых по делу. При этом 49 человек выразили желание выступить в суде, 82 - дать письменные показания, уточняет агентство "Интерфакс Украина".

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Член правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа" Пит Плуг, который потерял брата, невестку и племянника в этой катастрофе, сказал DW, что считает начало суда "очень важным этапом" для близких жертв трагедии. "Мы должны быть реалистами. Путин не посетит суд, другие высокопоставленные лица тоже. Этого не произойдет. Мы это знаем. Однако прокурор представит доказательства. Суд изучит их и вынесет вердикт. Это очень важно для нас", - уверен Пит Плуг. Он высказал мнение, что число подозреваемых - с нынешних четырех - может еще возрасти.

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Председатель суда Хендрик Стинхейс зачитал вступительное слово, рассказал о том, как слушания будут проходить на начальном этапе, об обвиняемых и их защите. "Многие люди давно ждали этого дня. Трагическая потеря стольких жизней затронула многих по всему миру", - отметил он, добавив, что суд осознает, насколько резонансным является это дело. Родственники жертв следят за происходящим из отдельной комнаты по видеотрансляции. Через 30 минут после начала заседания был объявлен технический перерыв, позднее слушания возобновились.

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Как передает корреспондент DW из охраняемого судебного комплекса у аэропорта Схипхол под Амстердамом, где проходят слушания, заседание началось вовремя, ровно в 10.00 по местному времени (12.00 мск). Процесс ведут три судьи окружного суда Гааги, за слушанием в пресс-центре суда наблюдают сотни журналистов. Всего по делу представлены 35 000 страниц материалов. В зале присутствуют три адвоката одного из обвиняемых, полковника Олега Пулатова: два нидерландских и одна из России. По словам судьи-председателя, защитники обратились в суд в январе 2020 и имели с тех пор возможность ознакомиться с делом.