Отмечается, что журналисты нашли видео 2015 года из интервью Цемаха, на котором он описывает популярную в то время на российских федеральных каналах версию, согласно которой боевики целились по военным украинским самолетам. Один сбили, а второй украинский штурмовик якобы сбил гражданский "Боинг".
Эту версию уже давно опровергли международные следователи.
Но Цемах на видео признается, что вытаскивал "какого-то" пацана и "что-то" прятал.
"Одно слово в этой цитате авторы видео запикали, но если читать по губам, то можно предположить, что им могло быть слово "Бук" - зенитно-ракетная установка. По версии международного следствия, именно с российского "Бука" и был сбит малайзийский "Боинг", - говорится в сообщении.
BBC Украина сообщило, что украинские спецслужбы в ходе операции на территории "ДНР" задержали бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха, который может фигурировать в деле о катастрофе МН17 на Донбассе.
Дочь подтвердила журналистам факт задержания в его квартире в Снежном 27 июня, предположив, что ее отцом могли интересоваться из-за того, что именно под Снежным был сбит малазийский "Боинг".
Кроме того, по словам адвоката, Цемах сейчас находится в Киеве.
"28 июня доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд принял решение о его аресте на два месяца", - отметил адвокат.
В то же время представители украинских властей не комментируют информацию о Цемахе.
24 мая 2018 года международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
Международная следственная группа 19 июня 2019 года назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета.
Подозреваемые будут объявлены в международный розыск.
Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.
Служба безопасности сообщила о подозрении трем гражданам РФ и одному гражданину Украины в организации и пособничестве теракту.
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