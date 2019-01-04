"Дело Хашогги": саудовские прокуроры просят для подозреваемых смертной казни

Хашогги был убит 2 октября в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда он пришел за новыми документами.
Сначала власти Саудовской Аравии это отрицали, утверждая, что журналист в тот же день покинул консульство целым и невредимым. Затем саудовские СМИ сообщили, что Хашогги действительно погиб, но произошло это в результате спонтанной потасовки с сотрудниками консульства.
Однако позднее Эр-Рияду пришлось признать, что убийство журналиста было умышленным. По данным турецких следователей, тело Хашогги расчленили и вывезли с территории консульства. Его останки до сих пор не найдены.
В начале ноября представители турецких властей заявили, что Эр-Рияд направил в Турцию специалистов, которые должны были замести следы преступления. В заявлении Анкары говорилось, что среди 11 человек, прибывших в Турцию вскоре после исчезновения Хашогги, были химик и токсиколог.
Как сообщили власти Саудовской Аравии, по делу об убийстве задержаны 18 подозреваемых, своих постов лишились несколько высокопоставленных саудовских чиновников.
Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган настаивал, что следствие и суд по этому делу должны проходить в Стамбуле, но МИД Саудовской Аравии заявил, что королевство не выдаст своих подданных и будет судить их самостоятельно.
Жесткий критик и диссидент
59-летний Хашогги известен как один из наиболее последовательных критиков властей Саудовской Аравии, в частности, наследного принца Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда, занимающего пост вице-премьера и министра обороны страны.
Хашогги покинул Саудовскую Аравию в сентябре 2017 года после ареста нескольких его близких друзей и стал колумнистом американского издания Washington Post.
Покидая родину, Хашогги обвинил наследного принца в преследовании диссидентов.
Наследный принц со своей стороны называл Хашогги "опасным исламистом" и утверждал, что тот состоит в экстремистской организации "Братья-мусульмане". Сам Хашогги и его родственники после его смерти эти обвинения отвергали.
В декабре сенат США напрямую обвинил принца Мухаммеда в убийстве журналиста, приняв соответствующую резолюцию. Сенаторы также проголосовали за прекращение военной помощи Саудовской Аравии в конфликте в Йемене и приняли еще один документ, призывающий президента США вывести из Йемена американские войска.
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии назвало действия сената США вмешательством во внутренние дела, основанным на недостоверных утверждениях.
В декабре престижный американский журнал Time назвал "человеком года" группу журналистов, в число которых вошел Джамаль Хашогги.
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