Делегация из КНДР прибыла в Южную Корею впервые за четыре года

Впервые за четыре года в Южную Корею прибыла делегация из КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap и телеканал NDTV. Северокорейцы посетят город Канын и проинспектируют помещения, где их соотечественники будут выступать в рамках зимней Олимпиады.
© AP / Scanpix

Делегацию из семи человек возглавляет певица Хен Сон Воль, которая возглавляет женскую музыкальную группу Moranbong и руководит оркестром Samjiyon, который планирует выступить на Олимпиаде. Yonhap называет Хен Сон Воль одной из самых влиятельных женщин в КНДР. «Ходит слух, что она бывшая девушка Кима (лидера КНДР Ким Чен Ына — Дождь)», — пишет Yonhap.

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Журналисты спросили Хен Сон Воль о первом впечатлении от поездки в Южную Корею, когда она выходила из автомобиля. Однако на вопрос она не ответила, а лишь «улыбнулась и промолчала», отмечает Yonhap.

Членов делегации охраняет северокорейская полиция и сотрудники разведки. Цель их визита в Канын — проверить сцену, аудиосистему и другую аппаратуру, а также обсудить расписание выступлений и программу. В Каныне планирует выступить северокорейский оркестр.

Это первый визит официальной делегации из КНДР в Южную Корею при президенте Мун Джэине, который вступил в должность в мае 2017 года. Он выступает за налаживание отношений с КНДР и снижения напряженности на Корейском полуострове.

17 января Северная и Южная Кореи договорились идти под одним флагом на открытии Олимпиады в Пхенчхане 5 февраля. Спортсмены двух стран также будут выступать под одним флагом. Всего на Играх выступят 22 спортсмена из КНДР, они примут участие в соревнованиях в трех видах спорта и пяти дисциплинах. Также КНДР представит на Олимпиаде женская сборная по хоккею.

Переговоры об участии Северной Кореи в Олимпийских играх начались в январе после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил о желании страны участвовать в соревнованиях. К этому неоднократно призывал президент Южной Кореи Мун Джэин. МОК одобрил договоренность между КНДР и Южной Кореей об участии спортсменов в Олимпийских играх.

Телеканал "Дождь"
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