Делегации Южной Кореи и КНДР примут участие в церемонии открытия зимней Олимпиады-2018 в одной колонне и под единым флагом. Об этом договорились представители Сеула и Пхеньяна в среду, 17 января, на встрече в погранпункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Кроме того, достигнуто соглашение о создании общей женской хоккейной команды.

Всего КНДР пошлет на Олимпиаду и Паралимпиаду в Пхёнчхане делегацию из 550 человек, в которую, в частности, войдут 230 человек из группы поддержки, 30 мастеров тэквондо. Кроме того, стороны согласовали выступление в Южной Корее северокорейского оркестра из 140 человек.

Сколько всего спортсменов смогут принять участие в соревнованиях, пока неизвестно. Соответствующее решение должно быть принято 20 января на заседании Международного олимпийского комитета (МОК). Как отмечает агентство SID, на сегодняшний день отбор на Олимпиаду прошла лишь одна пара северокорейских фигуристов. Допуск остальных спортсменов может быть оформлен специальным решением МОК, как и вопросы флага, формы и гимна, под которым пройдут и будут выступать спортсмены.

Спортсмены из Южной и Северной Кореи ранее уже проходили вместе на открытии Олимпиады. Это произошло на Играх в Сиднее в 2000 году, в Афинах в 2004 году и в Турине в 2006 году. Но еще ни разу не формировали на подобного уровня соревнованиях единую спортивную команду. Хотя в 1991 год сборная, в которую вошли спортсмены Южной и Северной Кореи, выступила на чемпионате мира по настольному теннису.

Протесты в Южной Корее

Договоренность о создании единой женской хоккейной сборной вызвала протесты в Южной Корее. Несколько тысяч человек подписали петицию в адрес президента страны Мун Чжэ Ина с просьбой отказаться от формирования команды. "Наши спортсменки многие годы тяжело тренировались, чтобы выступить на Олимпиаде. Для некоторых из них создание объединенной команды будет означать, что все их усилия были напрасны", - цитирует документ агентство sid.

А агентство AFP отмечает, что властям Южной Кореи, принимая северокорейскую делегацию, предстоит решить ряд непростых проблем, чтобы избежать нарушения режима санкций, которые ООН наложила на Пхеньян за реализацию его ракетно-ядерной программы.