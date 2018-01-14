"Второе место занимает экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, у него 25,5% голосов. Остальные семь претендентов на пост главы государства набрали от 0,5% до 9,6% голосов", - цитирует РИА "Новости" сообщение ЧСУ.
По данным ЧСУ, Земану на выборах отдали предпочтение в основном жители сел и небольших городов. За Драгоша преимущественно голосовали жители крупных городов, включая Прагу.
Президентские выборы проходили в республике в течение пятницы и субботы, в них приняли участие около 60% зарегистрированных избирателей, которые имели возможность проголосовать за одного из девяти кандидатов.
Второй тур пройдет через две недели.
Накануне голосования предполагалось, что лидеры правых партий и некоторые из кандидатов в президенты намерены призвать своих сторонников голосовать за Драгоша. Он поддерживает евроатлантическую направленность внешней политики страны, выступает за сохранение антироссийских санкций и дистанцируется от излишнего сближения с Китаем.
Земан видит в сотрудничестве с Россией и Китаем большой экономический потенциал для своей страны, считает фактически решенным вопрос Крыма и абсолютно выступает против приема беженцев из мусульманских стран.
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