Подавляющее большинство участников дебатов в Европарламенте, обсуждая во вторник ситуацию в Азовском море, выразили мнение, что действия России недопустимы.
"Нарушения Россией международного права - это не новый факт. Но попытка аннексии Азовского моря и частичная блокада украинских портов - это очередной серьезный вызов, который ухудшает европейский режим на морях. Очевидно, что это более серьезно, чем торговые и экономические вопросы. Ситуация в Азовском море постепенно может превратиться в новый конфликт", - заявила от имени политической группы Европейской народной партии депутат Сандра Калниете.
Представитель политической группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Виктор Боштинару отметил, что строительство керченского моста и происшествия в Азовском море - это очередная атака со стороны РФ против суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины, а также прямое нарушение международного права.
"ЕС должен способствовать решению ситуации, и навигация в Азовском море должна быть возвращена к нормами международного морского права", - заявил Боштинару.
Он добавил, что ситуация угрожает всему восточному флангу НАТО, а также безопасности стран-членов.
"Агрессивная позиция России в Азовском море является очередным примером, что эта страна принимает меры для недопущения туда доступа", - отметила депутат от группы консерваторов и реформистов Анна Фотыга.
В свою очередь депутат от политической группы Альянса либералов и демократов за Европу Петрас Ауштрявичус отметил необходимость введения против России дополнительных санкций.
"Единственным ответом на это грубое нарушение международного права является введение дополнительных ограниченных мер против агрессивного Кремля", - убежден политик.
Ауштрявичус также отметил, что ЕС должен применить юридически правовые меры в отношении европейских компаний, отдельных людей и даже стран, сотрудничающих с российской стороной в нарушение режима санкций.
"События в Азовском море необходимо рассматривать в контексте русской оккупации Крыма", - заявила в свою очередь представитель "зеленых" Ребекка Хармс.
Она выразила мнение, что ОБСЕ должна расширить свой мониторинговый мандат на территорию Азовского моря, а ЕС и НАТО перебросить военные корабли в регион, чтобы предотвратить эскалацию.
Как ожидается, резолюция Европарламента относительно действий России в Азовском море будет проголосована в четверг. Проекты документа подали пять крупнейших политических групп законодательного органа ЕС.
Напомним, российские силовики задерживают в акватории Азовского моря суда, направляющиеся в украинские порты. Такие действия агрессора являются нарушением международного морского права, направленным на подрыв экономических, политических и интересов Украины и безопасности в регионе.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини зявила, что ЕС осуждает строительство Россией керченского моста, а также блокирование судоходства и милитаризацию в Азовском море.
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