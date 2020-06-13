Швабе выразил особую обеспокоенность по поводу обращения с гражданскими лицами со стороны полиции в столице Азербайджана Баку, 8 июня.

Напомним, что 7 июня Ясамальском районе Баку произошел инцидент между полицией и гражданином Азербайджана.

Вместо того, чтобы оштрафовать жителя Баку за нарушение карантинных правил, полиция насильно посадила его в машину и отвезла в полицейский участок.

Видя это, другие жители стали протестовать и начали бросать мусор в полицейскую машину с балкона своего дома. Утром 8 июня Бакинская полиция провела против них спецоперацию . В 7:00 по бакинскому времени полиция вошла в дома, арестовала и доставила их в отделение милиции. По последним данным, были арестованы 11 человек.

Задержанные получили от 15 до 30 дней административного ареста. Один из задержанных, Сулейманлы Карим, подвергся пыткам в полицейском участке. Его состояние ухудшилось, и он был доставлен в больницу.

Следует отметить, что во время пандемии правительство Азербайджана стало вести себя очень агрессивно против своих граждан и оппозиционных политических партий. По данным ряда международных организаций, правительство Азербайджана использовало эту пандемию для преследования своих политических соперников.

По словам азербайджанских правозащитников, более 30 человек были арестованы в Азербайджане во время пандемии по политическим мотивам. Среди них журналисты, активисты оппозиционных партий и политические активисты.

В настоящее время Азербайджан возглавляет Ильхам Алиев, oн принял власть от своего отца Гейдара Алиева, является президентом Азербайджана в течение 17 лет. До Ильхама Алиева президентом в течение 10 лет был его отец. Авторитарное правление длится уже -. лет.

Что касается последних статистических данных о Covid19 в Азербайджане:

С каждым днем число зараженных и умирающих людей увеличивается. По официальным данным, за последние 7 дня в Азербайджане вирусом Covid 19 заразились 2360 человек, 30 человек умерли. Правительство Азербайджана решило на прошлой неделе ужесточить правила для предотвращения пандемии. Согласно новому решению, людям не разрешается выходить на улицы в Баку по субботам и воскресеньям.