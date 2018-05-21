Как стало известно передаче De facto Латвийского телевидения, предприниматель Игорь Шехелев, который является партнером министра земледелия Латвии Яниса Дуклавса по предприятию Piebalgas alus, также является президентом российского Финсудпрома.
© A.Didžgalvio nuotr.

В Финсудпром, в свою очередь, входит Ярославльский судостроительный завод, который, помимо строительства танкеров, яхт и рыболовных судов выполняет и госзаказы — например, производит быстроходные катера-амфибии для нужд Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ).

Помимо этого, сданы в эксплуатацию патрульные корабли, предназначенные для военного флота России, а также называемые "Морскими коровами" десантные корабли, которые теперь дислоцированы в Калининграде и как минимум дважды были замечены неподалеку от берегов Латвии, сообщает передача.

В Минобороны Латвии отмечают, что данные десантные корабли — "не средства защиты".

"Их используют, чтобы высадить персонал и бронетехнику на определенной территории, чтобы выполнить поставленные задачи", — пояснили в оборонном ведомстве.

С 2007 года Шехелев подался также в пивоваренный бизнес Латвии и на данный момент является единственным партнером Дуклавса в Piebalgas alus.
Сам Дуклавс на вопрос De facto о связи Шехелева с оборонной промышленностью России ответил уклончиво, пояснив, что сейчас его бизнес-партнер находится в больнице, и он "задаст ему эти вопросы, когда он приедет в Латвию".

"Очень вероятно, что у него предприятия по всему миру. Но какое мне до этого дело", — заявил Дуклавс. Министр также отметил, что правоохранительные органы Латвии никогда не интересовались его контактами с Шехелевым.

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