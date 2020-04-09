aA
Состояние британского премьер-министра Бориса Джонсона, в воскресенье попавшего в больницу с продолжавшимися симптомами Covid-19, улучшается, сообщил в четверг министр финансов Риши Сунак.
Borisas Johnsonas
Borisas Johnsonas
© AFP / Scanpix

По словам Сунака, Джонсон садится в кровати и активно общается с медиками. Министр финансов уточнил, что премьер по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Представитель Даунинг-стрит ранее подтвердил, что Джонсон идет на поправку и сохраняет бодрое расположение духа. Как подчеркивалось, в больнице Джонсону не понадобился аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Статьи по теме:
Литовец в Англии: не осталось мыла, макарон, туалетной бумаги  (76)
Борис Джонсон получает кислородную поддержку для лечения COVID-19  (13)

Коронавирус у британского премьера обнаружили 27 марта. 55-летнего Бориса Джонсона госпитализировали в лондонскую больницу Сент-Томас 5 апреля, как раз когда королева выступила с обращением к нации в связи с эмидемией.

День спустя состояние премьера ухудшилось, и в качестве меры предосторожности его поместили в палату интенсивной терапии.
Коронавирус также обнаружен у его подруги Керри Саймондс, которая ждет от него ребенка.

bbcrussian.com
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии (10)

Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в...

TOP новостей

Прогноз литовских ученых: нужны еще два месяца жесткого карантина (150)

Количество больных коронавирусом в Литве может...

Торговые сети в Литве начинают продавать маски и антисептики: Norfa сообщает, что маски подешевеют (69)

Торговая сеть Norfa сообщает, что 10,11 и 13 апреля будет...

Премьер-министр Литвы: экзамены на аттестат зрелости состоятся (2)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что...

Как на Пасху будут выглядеть литовские города: дороги перекроют полицейские экипажи или бетонные блоки (9)

В конце четвертой недели карантина его условия станут...

В Литве на коронавирус проверили министров, все результаты - отрицательные (5)

Членов правительства Литвы на прошлой неделе...

|Maža didelių žinių kaina