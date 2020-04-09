По словам Сунака, Джонсон садится в кровати и активно общается с медиками. Министр финансов уточнил, что премьер по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Представитель Даунинг-стрит ранее подтвердил, что Джонсон идет на поправку и сохраняет бодрое расположение духа. Как подчеркивалось, в больнице Джонсону не понадобился аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Коронавирус у британского премьера обнаружили 27 марта. 55-летнего Бориса Джонсона госпитализировали в лондонскую больницу Сент-Томас 5 апреля, как раз когда королева выступила с обращением к нации в связи с эмидемией.
День спустя состояние премьера ухудшилось, и в качестве меры предосторожности его поместили в палату интенсивной терапии.
Коронавирус также обнаружен у его подруги Керри Саймондс, которая ждет от него ребенка.
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