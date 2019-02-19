Президент РФ Владимир Путин и госкорпорация "Газпром" тратят на лоббирование трубопровода "Северный поток-2" многомиллиардные суммы, подкупая высокопоставленных политиков разных стран, утверждает датский журналист Йенс Хофсгаард. Его книга-расследование "Алчность, газ и деньги: как Германия рискует будущим Европы из-за Nord Stream" вышла в переводе на немецкий язык в понедельник, 18 февраля, в издательстве Europa Verlag.
Как заявил Хофсгаард на презентации в Берлине, "обеспечение стабильных поставок природного газа в ЕС не является истинной целью Nord Stream. Газопровод — это политическое оружие для России и денежный печатный станок для окружения Владимира Путина".
Подкуп, запугивание, секс-шпионаж
По данным Хофсгаарда, для продвижения проекта "Северный поток-2" используются подкуп политиков и чиновников, запугивание критиков и даже такие методы спецслужб, как секс-шпионаж, когда нужный человек вовлекается в компрометирующие отношения, что тайно документируется, а жертва подвергается шантажу.
Управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг (Matthias Warnig) во времена ГДР служил в "штази" в Дрездене в то же время, когда там находился тогдашний агент КГБ Путин, указывает Хофсгаард.
Поддерживая проект, Германия "ослабляет связи внутри ЕС", помогая Путину реализовать мечту о возвращении России статуса супердержавы. Под угрозой оказываются прежде всего Польша, Эстония, Литва и Латвия, а также Швеция, Финляндия и Дания, но в наибольшей степени затронуты интересы Украины, подчеркивает датский журналист.
По словам автора, при работе над книгой он использовал "документацию пяти министерств Дании, отчеты и экспертные заключения почти всех вовлеченных в проект стран Балтийского региона, доступ к конфиденциальным документам ЕС и опубликованную переписку Госдепартамента США с посольствами в России, Германии, Польше и Скандинавии".
Кто поборется с Трампом? Берни Сандерс объявил об участии в выборах
Сенатор Берни Сандерс объявил о намерении побороться...
MediaIte: Иванка Трамп не стала аплодировать Меркель (1)
Дочь и советник президента США Иванка Трамп не стала...
В ночь на среду будет главное суперлуние года: большая снежная луна
В ночь с 19 на 20 февраля жители Земли будут наблюдать...
Программы кандидатов в президенты Украины: легкие наркотики и мясо каждый день (1)
Каждый из 44 кандидатов на пост президента Украины...
Порошенко закрепил в Конституции курс на вступление Украины в НАТО и ЕС (3)
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон,...
TOP новостей
Глава Центробанка: Литва переживает золотой век (22)
Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас считает,...
В Литве увеличивается число миллионеров: пользу должны ощутить все (88)
В Литве у нескольких сот человек владеют имуществом на...
У Ogmios miestas появится брат-близнец: в Вильнюсе построят огромный дисконтный центр (10)
Через несколько лет в Вильнюсе, у западной объездной...
Новый поворот в истории Национального стадиона: правительство обсуждает отказ от финансирования (12)
Министры финансов и внутренних дел Литвы 19 февраля...
Подписаться за кандидата в президенты можно и по интернету, но нужно проявить терпение (1)
Жители Литвы массово пытаются подписаться за...