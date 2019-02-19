Стабильность поставок газа в ЕС не является истинной целью Владимира Путина и "Газпрома", утверждает Йенс Хофсгаард. Для лоббирования проекта используются методы спецслужб.
Nord stream 2
© Reuters / Scanpix

Президент РФ Владимир Путин и госкорпорация "Газпром" тратят на лоббирование трубопровода "Северный поток-2" многомиллиардные суммы, подкупая высокопоставленных политиков разных стран, утверждает датский журналист Йенс Хофсгаард. Его книга-расследование "Алчность, газ и деньги: как Германия рискует будущим Европы из-за Nord Stream" вышла в переводе на немецкий язык в понедельник, 18 февраля, в издательстве Europa Verlag.

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Как заявил Хофсгаард на презентации в Берлине, "обеспечение стабильных поставок природного газа в ЕС не является истинной целью Nord Stream. Газопровод — это политическое оружие для России и денежный печатный станок для окружения Владимира Путина".

Подкуп, запугивание, секс-шпионаж

По данным Хофсгаарда, для продвижения проекта "Северный поток-2" используются подкуп политиков и чиновников, запугивание критиков и даже такие методы спецслужб, как секс-шпионаж, когда нужный человек вовлекается в компрометирующие отношения, что тайно документируется, а жертва подвергается шантажу.

Управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг (Matthias Warnig) во времена ГДР служил в "штази" в Дрездене в то же время, когда там находился тогдашний агент КГБ Путин, указывает Хофсгаард.

Поддерживая проект, Германия "ослабляет связи внутри ЕС", помогая Путину реализовать мечту о возвращении России статуса супердержавы. Под угрозой оказываются прежде всего Польша, Эстония, Литва и Латвия, а также Швеция, Финляндия и Дания, но в наибольшей степени затронуты интересы Украины, подчеркивает датский журналист.

По словам автора, при работе над книгой он использовал "документацию пяти министерств Дании, отчеты и экспертные заключения почти всех вовлеченных в проект стран Балтийского региона, доступ к конфиденциальным документам ЕС и опубликованную переписку Госдепартамента США с посольствами в России, Германии, Польше и Скандинавии".

Deutsche Welle
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