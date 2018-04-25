Датский изобретатель получил пожизненный срок за жестокое убийство журналистки

Копенгагенский окружной суд Дании признал Мадсена виновным не только в убийстве, но также в сексуальном насилии и надругательстве над телом умершего человека. Коллегия из трех судей назначила Петеру Мадсену наказание в виде пожизненного срока лишения свободы.

Мадсен, обращаясь на суде к родителям погибшей, присутствовавшим в зале заседания, сказал: "Я очень, очень сожалею о том, что произошло".

Его адвокат Бетина Хальд Энгмарк заявила, что прокурорам не удалось доказать вину изобретателя в убийстве журналистки. Онаназвала произошедшее "историей ужасов", но подчеркнула, что эта история основана не на фактах, а на неподтвержденных инсинуациях, сообщает Newsru.com со ссылкой на The Local.

"Это не обязанность моего клиента — доказывать свою невиновность. Это задача прокурора доказать, что Мадсен виновен", — отметила Энгмарк. По словам адвоката, Мадсен должен понести наказание только за то, что он совершил "чудовищный" акт расчленения тела Валль, и попросила суд заключить ее клиента под стражу всего на 6 месяцев.

По версии обвинения, 46-летний изобретатель Петер Мадсен заранее планировал преступление и либо задушил 30-летнюю Валль, либо перерезал ей горло, после чего расчленил тело.

Прокурор Якоб Бух-Джепсен ранее просил суд приговорить обвиняемого к пожизненному заключению или отправить его на принудительное лечение в психиатрическую больницу до тех пор, пока он не перестанет представлять угрозу для окружающих. Прокурор заметил, что Мадсен не сумасшедший, но из-за своих эмоциональных особенностей лишен эмпатии и чувства вины.

Пожизненное заключение в Дании, как правило, означает на практике, что осужденный проводит в тюрьме 15-17 лет без права на досрочное освобождение. За последние 10 лет в Дании к пожизненному заключению приговорено всего 15 человек, уточняет Русская служба Би-би-си.

Шведская журналистка Ким Валль имела большой опыт в журналистике: она освещала события в Северной Корее, южном регионе Тихого океана, Уганде и Гаити, писала для New York Times, Guardian, Vice и South China Morning Post.

10 августа 2017 года Валль отправилась на борт подлодки Nautilus, которую Мадсен построил самостоятельно, для написания материала. После этого девушка пропала, об этом в полицию сообщил ее молодой человек.

Мадсена спасли в открытом море, после того как его подлодка затонула. Полиция считает, что он затопил судно преднамеренно. Изобретатель утверждал, что высадил девушку на одном из островов. 21 августа велосипедист заметил в прибрежных водах изуродованное туловище без головы и конечностей. Голова, ноги и одежда женщины были обнаружены 6 октября. Они были упакованы в сумки, к которым был привязан груз. Также дайверы обнаружили в море одежду и нож, а позже — пилу.

Во время слушаний по делу Мадсен отрицал свою причастность к убийству и какое-либо сексуальное насилие, однако признался в расчленении трупа. По его словам, Валль умерла из-за неисправности на подлодке: неполадка привела к скоплению ядовитых выхлопных газов. Сам же он под их воздействием впал в психотическое состояние и решил избавиться от тела.

Сначала 46-летний изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег, потом заявил, что Валль умерла после несчастного случая на борту его подлодки, когда ей на голову упала крышка люка весом 70 килограммов. Мадсен заявлял, что похоронил женщину в море и хотел покончить с собой, но полиция Мадсену не поверила, и 14 августа ему предъявили предварительное обвинение в убийстве, отправив под арест.

После обнаружения головы Валль полиция сообщила, что повреждений на черепе, которые обязательно были бы в случае падения ей на голову крышки люка, нет. Полиция предполагает, что женщина погибла либо от удушения, либо когда ей перерезали горло. А при вскрытии на теле Валль было зафиксировано 15 ножевых ранений — на гениталиях и грудной клетке. Следователи предположили, что эти раны появились "незадолго до или вскоре после ее смерти".

Кроме того, на одном из персональных компьютеров, установленных в лаборатории, где работал Мадсен, нашли видео с жестоким убийством женщин.

В ходе расследования Мадсен вновь изменил показания. Он заявил, Валль скончалась внутри подлодки из-за отравления угарным газом в то время, когда он находился на палубе. Мадсен все же признал, что именно он расчленил тело журналистки и по частям выкинул в море.

Затем Мадсен сообщил, что использовал отвертку длиной 50 сантиметров, чтобы несколько раз проткнуть тело ("Я сделал несколько проколов в разных частях, потому что не хотел, чтобы там скопились газы. Ничего сексуального в отверстиях в вагине не было"), а также подтвердил, что хотел избавиться от следов случившегося на подлодке.

Прокуроры охарактеризовали мужчину как психопата с агрессивными сексуальными наклонностями, а также сообщили о найденных на его компьютере видео с обезглавливанием женщин.