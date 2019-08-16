Ведущие датские политики резко негативно отреагировали на публикацию газеты The Wall Street Journal, сообщившей о том, что президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность приобретения у Копенгагена Гренландии - автономной территории в составе Дании. "Если он на самом деле размышляет на этот счет, то это окончательное доказательство: он сошел с ума", - приводит слова представителя Датской народной партии Сёрена Эсперсена агентство Reuters в пятницу, 16 августа. "Мысль о том, что Дания продаст 50 тысяч своих граждан США, абсолютно смехотворна", - добавил он.
"Это, должно быть, первоапрельская шутка, но сейчас совсем другое время года" - написал в Twitter бывший премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен.
It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f— Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 15, 2019
По данным агентства, некоторые сотрудники американского президента, с которыми Трамп обсуждал возможность приобретения Гренландии, восприняли его слова как шутку, другие - отнеслись к идее вполне серьезно. Трамп в начале сентября отправится с первым визитом в Данию, но неизвестно будет ли на встречах в Копенгагене обсуждаться вопрос покупки Гренландии, где сегодня располагается самая северная американская военно-воздушная база.
Третий заход
Как напоминает Reuters, американцы уже не раз проявляли заинтересованность в приобретении острова, имеющего важное геополитическое значение и обладающего богатыми запасами природных ресурсов. Впервые эта идея обсуждалась в 1867 году, после того как Россия продала США Аляску. Тогда в Вашингтоне рассматривали возможность приобретения Гренландии и Исландии, но до сделки дело так и не дошло.
В 1946 году 33-й президент США Гарри Трумэн предложил Дании за остров 100 млн долларов. Копенгаген ответил отказом.
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