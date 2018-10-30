"Спецгруппа должна обсудить и одобрить предложенные специалистами Комитета альтернативы нынешним воинским чинам и званиям. Специалисты уже предложили такие таджикские названия воинский званий: ефрейтор - радабон, младший сержант - даставар, сержант - дастаёр, старший сержант - дастабон, старшина - сардаста, капитан – садавар, подполковник – лашкарёр, полковник – сарлашкар", - сказал ответственный сотрудник Комитета по языку и терминологии при правительстве Абдурахим Зулфониён.

По его словам, специалисты, работая над альтернативами нынешних воинских званий изучили древние рукописи времен Ахеменидов, Сасанидов и Саманидов.

В Комитете по языку и терминологии пока не пришли к единому мнению по поводу перевода званий высшего офицерского состава - генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал-полковник.

Ряд специалистов предложили переводить звание "генерал" на "солор", были и другие предложения, которые должны обсудить члены специальной группы, отметил Абдурахим Зулфониён.