Небулярная гипотеза предполагает, что Солнечная система сформировалась благодаря гравитационному сжатию туманности (небулы). Стимулом могла служить естественная динамика материи внутри небулы либо ударная волна от вспышки сверхновой. Однако это не объясняет аномальное соотношение элементов железа и алюминия, встречающихся в древних метеоритах.
Массивные звезды излучают поток ионизированных и нейтральных частиц, называемый звездным ветром. Он взаимодействует с газом в межзвездной среде, передавая ему часть кинетической энергии. В результате образуется постоянно расширяющийся гигантский пузырь, в котором плотность вещества ниже, чем снаружи.
Исследователи полагают, что несколько миллиардов лет назад гигантская звезда, относящаяся к классу Вольфа-Райе и размерами превышающая Солнце в 40-50 раз, потеряла часть своей массы, излучая поток частиц в составе звездного ветра. Это привело к появлению пузыря, на границе которого конденсировались пыль и газ. Ученые считают, что подобные условия способствовали появлению до 16 процентов звезд солнечного типа.
Этот механизм объясняет изобилие алюминия-26 и дефицит железа-60. Звезда Вольфа-Райе испускала большое количество алюминия, который попадает в зерна пыли и мигрирует к границе пузыря. В конце концов, часть оболочки последнего сколлапсировала, образовав протозвезду и газопылевой диск вокруг нее. Сама гигантская звезда в конце концов взорвалась, образовав сверхновую, илsauleи сжалась в черную дыру.
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