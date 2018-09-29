Дания закрыла два больших моста и прекратила паромное сообщение со Швецией и ФРГ

Закрыты мост через пролив Эресунн, связывающий Копенгаген с городом Мальмё в Швеции и известный по сериалу "Мост", и мост через пролив Большой Бельт между датскими островами Фюн и Зеландия. Также отменены паромы, связывающие немецкий Путтгарден с Рёдби, датский Гедсер с немецким Ростоком и датский Хельсингёр со шведским Хельсингборгом.
Полиция не сообщает о причинах перекрытия сообщения. По данным телерадиокомпании DR, полиция объявила план "Перехват". Журналисты предполагают, что это и является причиной инцидента.
Проводится крупная полицейская операция. Разыскивается черный автомобиль Volvo V90, зарегистрированный в Швеции. "В автомобиле, вероятно, находятся три человека, которых подозревают в совершении серьезного преступления", - сообщила полиция. Граждан при этом традиционно просят не пытаться вступить в контакт с теми, кто находится в этой машине, и проинформировать полицию о том, где ее видели.
"Началась крупная полицейская операция. По этой причине закрыты мосты и прекращено движение паромов на направлениях Рёдбю (Дания) - Путтгарден (Германия) и Гедсер (Дания) - Росток (Германия)", - отмечается в полицейском твите.
Полицейские уже пообещали, что паромное сообщение вскоре будет восстановлено. Эресуннский мост также будет открыт, отметили в полиции. Сообщений об открытии моста Большой Бельт пока не поступало.
Større politiaktion i gang.
Derfor er broer lukket og færger ml Rødby- Puttgarten og Gedser-Rostock og Helsingør-Helsingborg lukket.
Mere info følger her.#Politidk— Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 28, 2018
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