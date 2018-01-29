Дания увеличит военные расходы на 2,14 миллиарда долларов (12,8 миллиарда крон) в ближайшие шесть лет. Такое решение принял парламент страны в воскресенье, 28 января.
© Shutterstock

"Исходящая со стороны России угроза реальна, и она нарастает, так что мы должны показать решимость в укреплении своей обороноспособности, и такая решимость у нас есть", - цитирует главу датского правительства Ларса Лёкке Расмуссена агентство Reuters.

Предполагается, что выделяемая сумма пойдет на борьбу с киберугрозами и на финансирование международных операций Дании. Копенгаген также собирается создать новую бригаду из четырех тысяч солдат на Балтике.

К 2023 году расходы страны на обороны будут на 20 процентов выше нынешних, указывает агентство. Военный бюджет Дании на 2018 год составит 22 миллиарда крон (около 3,7 миллиарда долларов).

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Михаил Ходорковский: Москва в любой день может меня убить

"Если учесть, как часто противники Путина умирали...

На коалиционных переговорах в ФРГ не удается договориться по проблеме беженцев

Переговоры о создании правящей коалиции между блоком...

На выборах президента Финляндии победил действующий глава государства (1)

Саули Ниинистё выбрали еще на шесть лет с отрывом в...

Польша вводит тюремные сроки за слова о причастности поляков к Холокосту (4)

Сейм Польши 26 января принял поправки к закону об...

Спецпредставитель США заявил о подготовке к поставке комплексов Javelin на Украину (7)

США начали подготовку к передаче Украине...

TOP новостей

Экономист: велика вероятность, что в 2050 г. в Литве будет 4 млн. жителей (120)

2018 год начался с хороших новостей – сообщается, что...

Депутаты предлагают увеличить штрафы за превышение скорости (12)

Депутат Литовского союза крестьян и зеленых Миндаугас...

Каунасские больницы переполнены, фиксируют серьезные травмы (2)

В последние дни в Каунасской клинической больнице...

Фотография главы Соцмина вызвала бурю возмущения в социальных сетях (3)

Действия министра Социальной защиты и труда Линаса...

Сколько денег в прошлом году потеряли жители, которые копят деньги на пенсию (15)

Почти все работающие люди в Литве заключили...