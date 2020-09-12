Дания приветствует дискуссию в Германии о будущем "Северного потока - 2"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен приветствует то, что Берлин поставил под сомнение продолжение строительства "Северного потока - 2". Она положительно оценила острые дебаты, прошедшие накануне в бундестаге, в ходе которых немецкие депутаты обсуждали дальнейшие шаги в связи с отравлением Алексея Навального. "С самого начала я была против "Северного потока", - сказала Фредериксен в интервью, опубликованном в субботу, 12 сентября, датским новостным агентством Ritzau.

В интервью глава правительства Дании также подчеркнула, что Европа не должна становиться зависимой от российского газа.

В Бундестаге обсудили покушение на Навального

Отравление самого известного российского оппозиционера и последствия для российско-германских отношений стали темой "актуального часа" парламенте, инициированного фракцией партии "Союз90/”Зеленые" - самой малочисленной, но самой решительно настроенной в отношении российской политики.

Открывая дебаты, депутат от "зеленых" Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger) резко раскритиковала не только политику России, но и политику правительства Германии. Депутат потребовала не только остановки строительства газопровода "Северный поток - 2",но и расширения персональных санкций против олигархов, связанных с Кремлем.