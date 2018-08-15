Забор призван защитить датских домашних свиней от диких кабанов, которые являются разносчиками африканской чумы. Свиноводство является одной из основных составляющих датской экономики, его доля в экспорте достигает 5%. При этом в Дании до сих пор ни разу не фиксировались случаи АЧС, отмечает телеканал TV2 со ссылкой на ветеринарную службу страны.
Не отмечено таких случаев и в Германии, в связи с чем возникают вопросы о целесообразности стены, пишет DW. Между тем случаи чумы зарегистрированы в других странах Евросоюза - Эстонии, Латвии, Литве и Польше, с которой Германия граничит на востоке.
В начале года сообщалось, что в Восточной Европе АЧС и вовсе приобрела характер эпидемии, в связи с чем Немецкий крестьянский союз потребовал отстрела 70% диких кабанов в Германии. Это объяснили тем, что что распространение африканской чумы свиней в стране вызовет "катастрофические последствия".
Строительство забора на границе с Германией поддержали в парламенте и правительстве Дании, а на этой неделе окончательное одобрение поступило и от министерства окружающей среды. Этому предшествовали общественные обсуждения. Полутораметровый забор протянется на 68 километров вдоль всей датской границы с ФРГ и обойдется в 11 миллионов евро.
Защитники окружающей среды беспокоятся, что забор помешает миграции других диких животных и птиц, отдельные виды которых находятся под охраной законодательства Дании и ЕС.
Эксперты также говорят, что нет никаких документальных подтверждений тому, что забор послужит заявленной цели: дикие кабаны смогут попросту пересечь границу вплавь и другими путями, не прегражденными стеной.
Собеседники издания также отмечают, что строительство забора от кабанов поддержала национал-консервативная Датская народная партия, которая в прошлом году предлагала построить на границе с Германией высокий забор с колючей проволокой, датчиками движения и камерами видеонаблюдения из-за притока мигрантов в Европу.
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