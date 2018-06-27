Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что его страна может принять закон, который позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта "Северный поток-2". С таким заявлением он выступил во вторник, 26 июня, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, видеосюжет о которой опубликовало издание Altinget.dk.
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© Scanpix

"Я провел через парламент законопроект, который позволит нам проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок, и это позволит нам в правовых рамках заблокировать или отложить этот проект", - сказал Расмуссен (цитата по ТАСС).

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Глава правительства высказал мнение, что этот вопрос должен выноситься на общеевропейское обсуждение. Он подчеркнул, что следует серьезно и взвешенно проанализировать все риски.

Гройсман, со своей стороны, назвал "Северный поток-2" угрозой для Украины и новым видом "гибридного оружия", которое угрожает всем странам-потребителям газа.

"Северный поток-2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тысячи километров, а пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в строй "Северного потока-2" намечен на конец 2019 года.

NEWSru.com
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