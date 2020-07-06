Дания дала зеленый свет строительству последнего отрезка "Северного потока - 2"

Дания разрешила использовать при строительстве газопровода "Северный поток - 2" трубоукладочные суда с якорным позиционированием в датской исключительной экономической зоне. Об этом говорится в сообщении Датского энергетического агентства, обнародованном в понедельник, 6 июля.

Это решение принято в ответ на заявку компании-оператора Nord Stream 2 AG в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Копенгагена по Конвенции ООН по морскому праву, указывается в пресс-релизе. В нем подчеркивается, что Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом требований безопасности, ресурсов и охраны окружающей среды.

Согласно решению Датского энергетического агентства, на укладке "Северного потока - 2" могут применяться трубоукладчики не только с динамическим позиционированием, что было разрешено 30 октября 2019 года, но и с якорным.

Строительство "Северного потока - 2" приостановлено из-за санкций США

Сооружение "Северного потока - 2", который должен доставлять российский газ в Германию по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком", было приостановлено в конце 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Недавно американские сенаторы объявили о расширении санкций, нацеленных на остановку строительства. По мнению Вашингтона, этот трубопровод усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

В то время как США и ряд европейских государств выступают против сооружения нового газопровода, страны, через территориальные воды которых он проходит (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб.

1 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что экстерриториальные санкции США против "Северного потока - 2" не соответствуют правовым представлениям Германии и что Берлин намерен завершить проект.