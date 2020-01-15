Дамаск сообщает об атаке Израилем сирийского аэродрома

Сирийская армия сообщила о ракетном ударе Израиля по аэродрому в провинции Хомс. Ранее Израиль заявлял, что тот используется Ираном для поставок оружия "Хезболлах".
Izraelio oro gynybos sistemos raketa
© AFP / Scanpix

Представители сирийской армии в ночь на среду, 14 января, обвинили Израиль в атаке на военный аэродром с обозначением Т-4, расположенный в провинции Хомс. Об этом сообщают официальные сирийские СМИ.

Согласно заявлению армейской пресс-службы, четыре израильские ракеты достигли аэродрома, в то время как остальные были перехвачены службами ПВО. В ходе удара обошлось без жертв, однако, аэродрому были причинены разрушения.

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Ранее представители армии Израиля неоднократно утверждали, что аэродром Т-4 используется Ираном для поставок оружия ливанской шиитской группировке "Хезболлах".

Израиль регулярно наносит удары по иранским целям в Сирии. Последний массированный ракетный удар по позициям батальона "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции и сирийским вооруженным силам на территории Сирии был совершен в ноябре. Тогда Израиль объявил, что этот удар был нанесен в ответ на запуск ракет в сторону Израиля.

"Мы считаем сирийский режим ответственным за все действия, которые происходят на сирийской территории, и предупреждаем его о последствиях, если он будет разрешать дальнейшие атаки против Израиля", - говорилось в сообщении израильской армии.

Deutsche Welle

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