За Турлайса проголосовало 32 депутатa, против — 0.

В первую очередь Турлайс займется вопросами сообщения и работы Rīgas namu pārvaldnieks. Он обещал тесно сотрудничать с депутатами оппозиции и быть открытым для разных мнений. Турлайс не видит нужды отправлять в отставку правление обществ капитала Рижской думы. Также он не был уверен, имеет ли право в судебном порядке потребовать компенсации у правлений предприятий, которые принесли убытки бюджету самоуправления недобросовестными действиями.

Он неоднократно повторял, что многие вопросы Рижской думы непростые, что были допущены ошибки и он сам не без греха. Он пообещал работать, чтобы недопустить повторных нарушений. Отвечая на вопросы о коррупции в Рижской думы он много раз уходил от ответа, ссылаясь на то, что эти вопросы находятся в компетенции правоохранительных органов.

Бывший мэр Риги Нил Ушаков до разгара коррупционного скандала в Rīgas satiksme говорил, что не связывает свое будущее в Европарламентом, однако 26

марта объявил, что стартует на выборах. "Согласие" получило на выборах два мандата — Ушаков и его бывший вице-мэр Андрис Америкс едут в Брюссель.

27 мая партия "Честь служить Риге" заявила, что не поддержит кандидата на пост мэра Риги от "Согласия" и готовится выдвинуть своего представителя. На заседании правления партии обсуждали кандидатуру Дайниса Турлайса, однако часть членов партии хотели видеть на посту мэра Олега Бурова. 29 мая отстраненный от исполнения обязанностей мэра Риги Нил Ушаков официально ушел в отставку. В тот же день правление "Честь служить Риге" объявило, что выдвигает на эту должность Дайниса Турлайса. Его кандидатуру поддержало "Согласие".