Машина, имеющая запас хода в 400 километров, рассчитана на региональную доставку грузов и транспортировку товаров в портах, сообщило агентство Reuters.
Кроме того, Daimler представил и меньшую модель eM2, предназначенную для перевозки продуктов питания и напитков. По заявлению представителей концерна, уже в нынешнем году клиентам для тестирования будут переданы 30 таких машин.
2,5 млрд на исследования в области электромобильности
Президент подразделения Daimler Trucks North America Роджер Нильсен считает, что используемые в автомобилях батареи ограничивают полезную нагрузку, поэтому новые грузовики подходят для клиентов, которые имеют ограниченный регион работы и чья бизнес-модель позволяет выделить время на перезаряду аккумуляторов.
До 2019 года Daimler планирует вложить более 2,5 млрд евро в исследования и разработки в области грузовых автомобилей. Из этих средств примерно 20 процентов будет потрачено на тяжелые грузовики с электроприводом, самоходную технику и использование интернета в автотранспорте.
Задавивший пять человек в Стокгольме мужчина приговорен к пожизненному (1)
Уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, в прошлом году...
Daimler планирует в 2021 году запустить в производство электрогрузовики
Концерн Daimler в конкуренции с Tesla и другими...
Экс-генсек НАТО: Украине предстоит еще долгий путь в альянс (1)
Страны НАТО еще в 2008 году приняли решение принять...
Посол России в Латвии пообщался со СМИ: "Фронтир у вас дырявый что-ли?" (3)
Блокада России продолжает успешно жить. Знарок с Мэй...
Меркель — за радикальные реформы и за постоянное членство ЕС в СБ ООН
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала добиваться...
TOP новостей
Президент Литвы выносит на ратификацию Сейма Стамбульскую конвенцию (20)
Президент Литвы Даля Грибаускайте выносит на...
В Вильнюсе обнаружены останки лидера партизан Раманаускаса-Ванагаса (107)
Литовские археологи обнаружили останки командира...
Конференция в Вильнюсе: литовские татары и история Крыма без Крыма (77)
Чтобы вылечить туберкулёз, нужно есть щенка,...
На территории музея Пушкина в Вильнюсе обнаружена гробница (1)
Входе работ по приведению в порядок усадьбы Маркучай в...
Столкновение бронетехники в Пренайском районе: пострадали 13 военных США (126)
В Пренайском районе Литвы в четверг столкнулись...