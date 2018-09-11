В то время как "Петров" и "Боширов" прибыли в лондонский аэропорт Гэтвик 2 марта - за два дня до отравления Скрипалей, - их другие соучастники примерно в это же время прилетели в Великобританию, но их рейсы приземлились в других воздушных гаванях, пишет Daily Mirror со ссылкой на источники.

По словам источника издания, четверо "чистильщиков" использовали идентификационные данные заключенных, содержащихся в тюрьмах Евросоюза, чтобы проникнуть на территорию Британии без виз.

"Резервная группа была необходима, чтобы держать Скрипалей под наблюдением. Петрову и Боширову требовалось, чтоб экс-полковник с дочерью не пришли именно в тот момент, когда их дверь опрыскивают "Новичком", - рассказал собеседник Daily Mirror.

Четверо "помощников" также нужны были на случай, если что-то пойдет не так, например случится ДТП. В таком случае они изображали бы заинтересованных прохожих, чтобы забрать отравляющее вещество.

"Петров" и "Боширов" до отравления Скрипалей совершили несколько поездок в Великобританию и обратно, чтобы оставить "паспортный след" и их финальное путешествие не выглядело подозрительным.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок" 4 марта 2018 года. Женщину выписали из больницы в апреле, а экс-полковника ГРУ - в мае. Лондон утверждает, что "Новичок" разработали в России, но Москва эту информацию отрицает.

5 сентября Скотланд-Ярд назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей "агентов ГРУ" - Александр Петров и Руслан Боширов, опубликовав их фотографии и отметив, что эти имена не настоящие.

По версии следствия, подозреваемые нанесли нервно-паралитическое вещество "Новичок" на ручку двери дома Сергея Скрипаля, а потом попали на запись камеры наблюдения на вокзале в Солсбери. Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили в бессознательном состоянии в Солсбери примерно в четыре часа дня 4 марта, когда "Боширов" и "Петров", по данным полиции, уже ехали на поезде в сторону Лондона. Через несколько часов россияне вылетели из аэропорта Хитроу в Москву.

Боевое вещество хранилось в емкости, имитирующей флакон духов "Premier Jour" Nina Ricci. Злоумышленники избавились от него, но через несколько месяцев он попал в руки к британцу Чарльзу Роули и его подруге Дон Стерджес. 30 июня в Эймсбери они были госпитализированы в критическом состоянии. Стерджес скончалась 8 июля в больнице, а Роули, как и Скрипалям, удалось выжить.

6 сентября Лондон официально возложил на президента РФ Владимира Путина личную ответственность за отравление Скрипалей. Заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявил, что именно Путин как глава государства контролирует, финансирует и направляет военную разведку России (ГРУ), сотрудники которой подозреваются в отравлении своего бывшего коллеги и его дочери.