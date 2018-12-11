Несмотря на уступки президента Франции Эммануэля Макрона протесты движения «желтых жилетов» продолжатся и после обращения к нации лидера страны, пишет Daily Mail.
Maždaug 70 žmonių šeštadienį buvo suimta Belgijos sostinėje Briuselyje per protestą, pamėgdžiojantį „geltonųjų liemenių“ demonstracijas kaimyninėje Prancūzijoje, pranešė vietos policija.Briuselio rajonas, kur yra įsikūrusios Europos Sąjungos institucijos, įskaitant Europos Komisiją ir Europos Parlamentą, prevenciškai buvo uždarytas: policija pastatė užtvaras ir uždraudė šioje teritorijoje tiek mašinų, tiek pėsčiųjų eismą.Protestuotojai susirinko dviejuose Briuselio rajonuose – „Arts Lois“ ir „Porte de Namur“, tačiau apie smurto proveržius nepranešama.Protestai Prancūzijoje
© AFP / Scanpix

В «черный вторник» к акции протеста обещали присоединиться французские школьники, которые выступают против образовательной реформы и введения более строгих вступительных испытаний в университетах, сообщает издание.

Участники протестного движения «желтые жилеты» после нескольких недель акций отказались сдаваться даже после того, как Макрон во время обращения к нации пообещал новые меры.

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Помимо этого, французские студенты не одобряют планов повысить плату за обучение для граждан стран, не входящих в Европейский союз (ЕС), которые должны сделать французские университеты «более конкурентоспособными», говорится в материале.

«Возможно, если Макрон произнес бы эту речь [телевизионное обращение к нации президента Франции 10 декабря. — «Газета.Ru»] три недели назад [столько длятся протесты «желтых жилетов». — «Газета.Ru»], это успокоило бы движение, но теперь уже слишком поздно», — признает Гаэтан из университета Ренна во Франции.

Издание пишет, что в выходные также ожидается продолжение протестов «желтых жилетов».

Gazeta.ru
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