Цукерберг сообщил об изменении алгоритма ленты новостей в Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что в скором времени лента новостей в социальной сети станет чаще отображать записи друзей, а приоритет постов СМИ и компаний, напротив, снизится. Об этом Цукерберг написал в ночь на пятницу, 12 января, на своей странице в Facebook.
Он отметил, что теперь команда соцсети будет концентрироваться не на помощи пользователям в нахождении важного контента, а на содействии поддержанию значимых социальных контактов. На внедрение нововведений уйдет несколько месяцев, уточнил он.
"Внося эти изменения, я ожидаю, что люди будут проводить меньше времени на Facebook. Но я также рассчитываю, что это время станет более ценным", — написал основатель соцсети.
Цукерберг предположил, что если данный ход окажется верным, то в долгосрочной перспективе он положительно скажется и на бизнесе Facebook.
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