Цукерберг сообщил о блокировке аккаунтов и страниц, связанных с российской "фабрикой троллей"

В социальной сети Facebook заблокировали аккаунты, управляемые российским "Агентством интернет-исследований", которое называют "фабрикой троллей". Об этом основатель сети Марк Цукерберг сообщил в своем Facebook, пишет NEWSru.com.
M. Zuckerbergas

"Сегодня мы делаем важный шаг, чтобы защитить неприкосновенность выборов во всем мире - блокируем более 270 страниц и аккаунтов, которыми управляла российская организация "Агентство интернет-исследований". Большинство наших действий против агентства на данный момент были направлены на то, чтобы не допустить вмешательства в зарубежные выборы", - написал Цукерберг. По его словам, это агентство неоднократно действовало подозрительно и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России. "Мы не хотим, чтобы они были на Facebook или где-либо еще в мире", - подытожил Цукерберг, отметив, что руководство соцсети давно следит за агентством и не в первый раз предпринимает действия против него.

Марк Цукерберг также сообщил, что для повышения безопасности Facebook до конца года наймет еще более 5 тысяч сотрудников, дополнительно к работающим примерно 15 тысячам, которые будут заниматься информационной защитой сети.

ООО "Агентство интернет-исследований" является одним из юридических лиц, под которым, как сообщалось, действует российская "фабрика троллей" путинского повара Евгения Пригожина. Отмечается, что речь идет, в частности о "Федеральном агентстве новостей", которое СМИ связывали с Пригожиным.

Накануне руководитель "Федерального агентства новостей" Евгений Зубарев сообщил РБК, что группа издания без объяснения причин была заблокирована в Facebook. Также были заблокированы группы изданий "Журналистская правда", "Невские новости" и "Экономика сегодня". "Это акт политической цензуры, мы не публиковали никакого запрещенного контента", - заявил Зубарев. По его словам, ФАН подготовит обращение в Роскомнадзор.

В прошлом году Facebook объявил, что связанные с Россией аккаунты два года закупали в соцсети рекламу, носившую политический характер. В компании уточнили, что с июня 2015 года по май 2017 года 470 недостоверных аккаунтов и страниц потратили около 100 тыс. долларов на почти 3 тыс. сообщений.

По словам директора службы безопасности Facebook Алекса Стамоса, большая часть рекламных материалов была связана с попытками создать резонанс вносящими раскол в общество социальными и политическими призывами широкого идеологического спектра - от вопросов ЛГБТ, иммиграции и права на ношение огнестрельного оружия до межрасовых проблем.

Впоследствии Facebook передала около трех тысяч подобных рекламных объявлений в конгресс США для проведения разбирательств по поводу предполагаемого влияния России на американские выборы.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Пресса Британии: "Новичок" — "идеальное оружие России для гибридной войны" (57)

В обзоре британских газет: Британские власти объясняют...

Цукерберг сообщил о блокировке аккаунтов и страниц, связанных с российской "фабрикой троллей"

В социальной сети Facebook заблокировали аккаунты,...

Стали известны подробности инцидента в штаб-квартире YouTube, где женщина открыла стрельбу

В результате стрельбы, открытой во вторник, 3 апреля, в...

Британские химики не определяли страну происхождения "Новичка": это уже работа правительства (91)

Специалисты британской химической лаборатории...

Кремль: Трамп предложил провести встречу с Путиным в Белом доме (90)

В Кремле рассчитывают, что США не откажутся от...

TOP новостей

После встречи с главами стран Балтии – резкое заявление советника Трампа

3 апреля на встрече с главами стран Балтии в Белом доме...

В одном из крупнейших международных скандалов – литовские фамилии (23)

В скандале вокруг социальной сети Facebook , связанном с...

Мужчину поразила стоимость регистрации земельного участка (5)

В редакцию DELFI обратился читатель Паулюс, возмущенный...

Полиция рассказала, что ждет водителей в апреле (5)

Служба дорожной полиции Литвы на своей странице в...

Кто ищет, тот найдет: компьютеры и мебель всего за несколько евро (3)

Аппарат для приготовления попкорна, компьютеры,...