Цукерберг сообщил о блокировке аккаунтов и страниц, связанных с российской "фабрикой троллей"

"Сегодня мы делаем важный шаг, чтобы защитить неприкосновенность выборов во всем мире - блокируем более 270 страниц и аккаунтов, которыми управляла российская организация "Агентство интернет-исследований". Большинство наших действий против агентства на данный момент были направлены на то, чтобы не допустить вмешательства в зарубежные выборы", - написал Цукерберг. По его словам, это агентство неоднократно действовало подозрительно и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России. "Мы не хотим, чтобы они были на Facebook или где-либо еще в мире", - подытожил Цукерберг, отметив, что руководство соцсети давно следит за агентством и не в первый раз предпринимает действия против него.

Марк Цукерберг также сообщил, что для повышения безопасности Facebook до конца года наймет еще более 5 тысяч сотрудников, дополнительно к работающим примерно 15 тысячам, которые будут заниматься информационной защитой сети.

ООО "Агентство интернет-исследований" является одним из юридических лиц, под которым, как сообщалось, действует российская "фабрика троллей" путинского повара Евгения Пригожина. Отмечается, что речь идет, в частности о "Федеральном агентстве новостей", которое СМИ связывали с Пригожиным.

Накануне руководитель "Федерального агентства новостей" Евгений Зубарев сообщил РБК, что группа издания без объяснения причин была заблокирована в Facebook. Также были заблокированы группы изданий "Журналистская правда", "Невские новости" и "Экономика сегодня". "Это акт политической цензуры, мы не публиковали никакого запрещенного контента", - заявил Зубарев. По его словам, ФАН подготовит обращение в Роскомнадзор.

В прошлом году Facebook объявил, что связанные с Россией аккаунты два года закупали в соцсети рекламу, носившую политический характер. В компании уточнили, что с июня 2015 года по май 2017 года 470 недостоверных аккаунтов и страниц потратили около 100 тыс. долларов на почти 3 тыс. сообщений.

По словам директора службы безопасности Facebook Алекса Стамоса, большая часть рекламных материалов была связана с попытками создать резонанс вносящими раскол в общество социальными и политическими призывами широкого идеологического спектра - от вопросов ЛГБТ, иммиграции и права на ношение огнестрельного оружия до межрасовых проблем.

Впоследствии Facebook передала около трех тысяч подобных рекламных объявлений в конгресс США для проведения разбирательств по поводу предполагаемого влияния России на американские выборы.