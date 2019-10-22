Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг предупредил, что, по его данным, Россия, Иран и Китай продолжат попытки вмешательства в выборы в других странах в 2020 году. Это заявление он сделал в интервью NBC, опубликованном в понедельник, 21 октября. "Мы продолжаем наблюдать за развитием их тактики", — заявил Цукерберг, упомянув о сигналах, которые говорят о том, что эти страны "намерены принять активное участие в предстоящих выборах".
В то же время, по словам главы Facebook, соцсеть укрепила механизмы защиты от такого вмешательства. "Мы сыграли определенную роль в защите от вмешательства во все крупные выборы мира, начиная с 2016 года, — во Франции, Германии, в целом по ЕС, в Индии, Мексике и Бразилии", — заявил Цукерберг. Он предупредил о том, что системы защиты соцсети "намного более продвинуты, чем в прошлом".
В конце сентября технический директор Facebook Майк Шрепфер заявил, что компания ожидает вмешательства иностранных субъектов в выборы президента США в 2020 году при помощи этой соцсети. При этом Шрепфер уверен, что методы влияния на выборы через Facebook будут иными, чем в 2016 году. Он отметил, что его задача состоит в защите пользователей от распространения ненависти и пропаганды при помощи искусственного интеллекта.
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