На обеспечение безопасности основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга в 2018 году было потрачено более 20 млн долларов. Это более чем в два раза превышает расходы Цукерберга годом ранее. За последние три года охрана главы соцсети подорожала в четыре раза.
Markas Zuckerbergas
© Reuters / Scanpix

Как говорится в документах, поданных в федеральную Комиссию по ценным бумагам США перед запланированным на 30 мая собранием акционеров, на обеспечение безопасности Цукерберга и членов его семьи в прошлом году было потрачено в общей сложности 22,6 млн долларов.

Всю эту сумму Цукерберг, официальная зарплата которого составляет один доллар в год, получил в качестве компенсации от компании. В документах она проходит по статье "прочие компенсации". В Facebook отмечают, что компания компенсирует расходы, которые несет Цукерберг, выполняя свои обязанности.

Выплаченная Цукербергу сумма состоит из общих расходов на безопасность ($10 млн), расходов на перелеты частными самолетами ($2,6 млн), а также дополнительной компенсации на безопасность Цукерберга и членов его семьи в размере 10 млн долларов, с которой он должен заплатить налоги.

В Facebook отмечают, что расходы на обеспечение безопасности Цукерберга растут (в 2016 году на эти цели выделили 6 млн долларов, в 2017 году - 9,1 млн), однако компания считает такие расходы оправданными.

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