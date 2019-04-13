На обеспечение безопасности основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга в 2018 году было потрачено более 20 млн долларов. Это более чем в два раза превышает расходы Цукерберга годом ранее. За последние три года охрана главы соцсети подорожала в четыре раза.
Markas Zuckerbergas
© Reuters / Scanpix

Как говорится в документах, поданных в федеральную Комиссию по ценным бумагам США перед запланированным на 30 мая собранием акционеров, на обеспечение безопасности Цукерберга и членов его семьи в прошлом году было потрачено в общей сложности 22,6 млн долларов.

Всю эту сумму Цукерберг, официальная зарплата которого составляет один доллар в год, получил в качестве компенсации от компании. В документах она проходит по статье "прочие компенсации". В Facebook отмечают, что компания компенсирует расходы, которые несет Цукерберг, выполняя свои обязанности.

Выплаченная Цукербергу сумма состоит из общих расходов на безопасность ($10 млн), расходов на перелеты частными самолетами ($2,6 млн), а также дополнительной компенсации на безопасность Цукерберга и членов его семьи в размере 10 млн долларов, с которой он должен заплатить налоги.

В Facebook отмечают, что расходы на обеспечение безопасности Цукерберга растут (в 2016 году на эти цели выделили 6 млн долларов, в 2017 году - 9,1 млн), однако компания считает такие расходы оправданными.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Цукерберг потратил $22 млн на охрану. Facebook компенсировала все расходы (2)

На обеспечение безопасности основателя социальной...

Ассанжа поместили в "британское Гуантанамо" (9)

Основатель организации WikiLeaks австралиец Джулиан...

США пытаются путем санкций перекрыть экспорт нефти из Венесуэлы (3)

Под санкции США за перевозку венесуэльской нефти...

Ким Чен Ын выразил готовность к новой встрече с Трампом (2)

И Ким Чен Ын, и Дональд Трамп заявили, что их новая...

Президент Франции встретился с Зеленским и Порошенко (8)

В Елисейском дворце подчеркнули, что Зеленскому в...

TOP новостей

Юозайтис: я не даю жене работать, ее дело - дети (44)

Среди девяти кандидатов в президенты Литвы самое...

Погода: с каждым днем будет становиться все теплее (1)

В ближайшие дни на погоду в Литве будет влиять...

За месяц до президентских выборов на голосование зарегистрировались почти 30 000 эмигрантов (14)

По данным на 12 апреля, на голосование...

Глава СОГГ: задержанные контрабандные сигареты будут храниться всего в двух местах (11)

После того как из Варенского подразделения Службы...

Президент Франции встретился с Зеленским и Порошенко (8)

В Елисейском дворце подчеркнули, что Зеленскому в...