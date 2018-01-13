Намерение основателя Facebook (FB) Марка Цукерберга изменить алгоритм формирования ленты новостей пользователей не встретило понимания на рынке. По данным, которые в пятницу, 12 января, опубликовало агентство Bloomberg, сразу после объявления о нововведениях цена одной акции компании упала на 3,9 процента.

В абсолютных цифрах потери Цукерберга составили 2,9 млрд долларов. Его состояние за короткое время уменьшилось с 77,3 млрд до 74,4 млрд долларов.

Ранее в пятницу Цукерберг сообщил об изменении алгоритма ленты новостей в Facebook, заявив, что теперь команда FB будет концентрироваться не на помощи пользователям в нахождении важного контента, а на содействии поддержанию значимых социальных контактов. Как результат, в обозримом будущем в ленте Facebook будут чаще отображаться записи друзей, а постов СМИ и компаний станет меньше.